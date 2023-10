Le Costa Rica renoue avec les niveaux de 2019

n’est pas chose nouvelle.Depuis 1948, le Costa Rica ne possède plus d’armée. Cette décision de suppression des forces armées à permis d’investir les budgets dans le pays, dans la santé, le social, mais également dans l’environnement.Pour s’engager dans la durabilité, le Costa Rica a compris l’importance des énergies renouvelables. En effet,. De plus, le pays s’investit dans la transition écologique, en visant la, et la destination a pour objectif final de devenir uneLes différentes actions du Costa Rica sont orientées et guidées par les. Le pays est d’ailleurs l’un des seuls au monde à être en cours de, avec une augmentation notable de la surface naturelle des forêts deLe Costa Rica est un état où il fait bon vivre, et où. L’amélioration du système de santé national et l’investissement dans le tourisme durable permettent aux visiteurs et aux locaux d’évoluer dans les meilleures conditions.Alors,