Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Né en 2021 à Clairefontaine (Yvelines), Grand Jardin poursuit son développement avec l’installation d’un nouveau site à Lamblore, près de La Ferté-Vidame dans l'Eure-et-Loir, soutenu à hauteur de 5,7 millions d’euros par la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), le Crédit Agricole Val de France et le CIC Nord Ouest.
Grand Jardin vise à concilier production agricole durable et hébergement touristique respectueux de l’environnement.
Grand Jardin : un hébergement 4 étoiles, et de l'agriculture régénérative
Le site du Perche proposera un hébergement équivalent à un standing quatre étoiles, intégré dans un environnement naturel préservé et fondé sur une approche écoresponsable. Grand Jardin c'est aussi de l'agriculture favorisant les circuits courts.
Ancien créateur d’auberges de jeunesse, d’abord en association avec Beds and Bars, puis en créant The People Hostel avec le soutien de BPI France et de la Caisse des Dépôts, l’entrepreneur a choisi de se reconvertir à l’agriculture.
Le projet entend répondre à deux enjeux majeurs : la transition écologique et la transformation du tourisme. Alors que l’alimentation et le tourisme représentent respectivement 22 % et 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Grand Jardin souhaite s'inscrire dans une logique de réduction de l’empreinte carbone.
