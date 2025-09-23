TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

réduire l'empreinte carbone du tourisme et de l'alimentation


La Banque des Territoires, le Crédit Agricole Val de France et le CIC Nord Ouest apportent un soutien financier de 5,7 millions d'euros pour le développement de Grand Jardin, un lieu alliant tourisme durable et agriculture régénérative dans le Perche.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Le projet Grand Jardin mené par Romain Viennois - Photo Grand Jardin
Né en 2021 à Clairefontaine (Yvelines), Grand Jardin poursuit son développement avec l’installation d’un nouveau site à Lamblore, près de La Ferté-Vidame dans l'Eure-et-Loir, soutenu à hauteur de 5,7 millions d’euros par la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), le Crédit Agricole Val de France et le CIC Nord Ouest.

« Leur soutien marque une étape clé dans le développement de Grand Jardin et dans notre ambition de faire émerger, partout en France, des lieux exemplaires au service de l’agriculture régénérative, du territoire et du vivant », souligne Romain Viennois, fondateur du projet.

Grand Jardin vise à concilier production agricole durable et hébergement touristique respectueux de l’environnement.

Grand Jardin : un hébergement 4 étoiles, et de l'agriculture régénérative

Le site du Perche proposera un hébergement équivalent à un standing quatre étoiles, intégré dans un environnement naturel préservé et fondé sur une approche écoresponsable. Grand Jardin c'est aussi de l'agriculture favorisant les circuits courts.

Ancien créateur d’auberges de jeunesse, d’abord en association avec Beds and Bars, puis en créant The People Hostel avec le soutien de BPI France et de la Caisse des Dépôts, l’entrepreneur a choisi de se reconvertir à l’agriculture.

Le projet entend répondre à deux enjeux majeurs : la transition écologique et la transformation du tourisme. Alors que l’alimentation et le tourisme représentent respectivement 22 % et 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Grand Jardin souhaite s'inscrire dans une logique de réduction de l’empreinte carbone.

A lire aussi : Atout France lance France Tourisme Durable pour les pros

E-Learning : l’écotourisme et la faune sauvage à portée de clic

Lu 239 fois

Tags : grand jardin
