Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Le site du Perche proposera unintégré dans un environnement naturel préservé et fondé sur une approche écoresponsable. Grand Jardin c'est aussi de l'agriculture favorisant les circuits courts.Ancien créateur d’auberges de jeunesse, d’abord en association avec Beds and Bars, puis en créant The People Hostel avec le soutien de BPI France et de la Caisse des Dépôts, l’entrepreneur a choisi de se reconvertir à l’agriculture.Le projet entend répondre à deux enjeux majeurs :Alors que l’alimentation et le tourisme représentent respectivement 22 % et 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Grand Jardin souhaite s'inscrire dans une logique de réduction de l’empreinte carbone.