Atout France lance France Tourisme Durable pour les pros

"France Tourisme Durable est un projet partenarial, conçu avec et pour les professionnels du tourisme afin de faciliter, accompagner et accélérer la transformation durable du secteur. Avec ce nouvel outil, Atout France entend accélérer la trajectoire collective en faveur d’un tourisme décarboné, sobre, accessible, désirable, créateur de richesses et plus que jamais, source d’émerveillement pour les visiteurs."

France Tourisme Durable propose aussi un focus sur les démarches qualité et accessibilité, une rubrique chiffres clés alimentées par le futur Tableau de bord du tourisme ainsi qu'une mise en avant des solutions innovantes.Atout France fait également un tour d'horizon des différents labels qu'ils soient nationaux et régionaux.La plateforme a été créée en partenariat avec des acteurs publics et privés : Acteurs du Tourisme Durable, Direction Générale des Enterprise, ministère de la Culture, ADEME et avec le soutien de nombreux acteurs du secteur :(Normandie, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Martinique, Tahiti), etc.En effet la plateforme s'adresse à toutes les secteurs du tourisme : Caroline Leboucher , Directrice générale d’Atout France précise à son tour :