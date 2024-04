"Bienvenue en France" : Atout France étoffe son programme d'accueil

Ces deux thématiques, abordées sous des angles métiers (hébergement, restauration, transports et lieux de visite), s’inscrivent dans l’ambition de la France de se positionner comme première destination durable à l’horizon 2030

Nous espérons que ce 2e volet du dispositif Bienvenue en France rencontrera le même succès que l’édition que nous avions mise à disposition pour la Coupe du monde de Rugby ! Ces vidéos avaient totalisé près de 700 000 vues

En complément, Atout France a abordé deux nouvelles thématiques :, en mettant en avant des recommandations pour mieux accueillir un touriste en situation de handicap, quel que soit ce handicap ; et, en soulignant les bonnes pratiques et les gestes éco-responsables à adopter dans les établissements et structures touristiques.", poursuit Atout France.Les quelquemises gratuitement à disposition des professionnels et du grand public seront valorisées grâce à un, un relais sur le site Internet d’Atout France et ses réseaux sociaux, ainsi que par les partenaires territoriaux et les fédérations professionnelles qui s’engagent aux côtés d’Atout France.En complément des vidéos, les principales recommandations sur les nationalités de voyageurs ou sur l’accessibilité et le tourisme durable sont, téléchargeables gratuitement sur le site d’Atout France.", a déclaré Caroline Leboucher, la directrice générale d’Atout France.Pour rappel, ce dispositif de sensibilisation à l’accueil dédié aux professionnels du tourisme et aux bénévoles - hébergeurs, restaurateurs, commerçants, transporteurs, taxis, etc. - a été conçu dans le cadre du Plan Destination France et grâce à un travail mené en collaboration avec les bureaux d'Atout France à l’international et son réseau de partenaires.Le GIE a identifié les questionnements majeurs des professionnels vis-à-vis des voyageurs qu’ils accueilleront à l’occasion des Jeux de Paris 2024.