Atout France dans les starting-blocks pour l'ouverture de Rendez-vous en France 🔑

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du Tourisme, Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France, et François de Canson, président d’ADN Tourisme, ont présenté le 19 mars dernier, le bilan touristique du début d’année et les perspectives 2024.



Voici les principaux chiffres Ă retenir.



Vacances d'hiver 2024



- 36 départements français ont connu une hausse de fréquentation et 48 une stabilité, avec 70 millions de nuitées enregistrées. 4 départements alpins et Paris concentrent à eux seuls plus d’un quart des nuitées françaises sur la période.



- 63% des Français partis en vacances ont réalisé des courts séjours et 54% des longs séjours. Au total, 1/3 des Français déclare être parti en séjours pendant les vacances d’hiver.



- Plus de 8 français sur 10 partis en vacances ont plébiscité le territoire national. A noter que 50% des partants en voyage ont reconnu avoir consacré aux séjours hivernaux un budget supérieur à celui de l’an passé.



- La fréquentation européenne et internationale progresse par rapport au niveau de la fréquentation enregistrée lors des vacances d’hiver françaises 2023 de l’ordre d’une fourchette de 5 à 10%. Les Américains et la Chine sont en nette progression.



- La clientèle domestique s’est majoritairement tournée vers la montagne (35%).



Sur la période janvier-février 2024



- Les recettes générées en France par les voyageurs internationaux en janvier 2024 ont augmenté de 8% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 3,9 milliards d’euros. Sur ce premier mois de l’année, les dépenses sont portées par les marchés de proximité (Belgique, Suisse et Royaume-Uni), et ensuite par les Etats-Unis qui deviennent le 4ème marché en termes de dépenses, un rang jamais atteint par des clientèles lointaines.



- Sur janvier, le redémarrage fort des clientèles asiatiques est observé (+31% pour la Chine et +22% sur le Japon).



- En février, l'augmentation des dépenses internationales est de 7,7%



- Les taux d’occupation dans l’hôtellerie sont stables sur l’ensemble du territoire métropolitain en janvier (-1,6 point en janvier 2024 comparé à janvier 2023 et -0,5 point par rapport à 2019). En février avec 57,1% à l’échelle nationale, le taux d’occupation affiche un léger retrait par rapport à février 2023 (-1,7%).



- Si janvier 2024 est marqué par une hausse significative des nuits vendues en hébergements de particulier à particulier (+13% en comparaison de janvier 2023), le mois de février est quasiment stable.



Perspectives 2024



- 65% des Français interrogés ont l’intention de réaliser un séjour (48% en avril et 39% en mai) et 73% d’entre eux choisiront la France. Le littoral (42% des intentions) et la campagne (31%) seront les destinations les plus plébiscitées sur la période.



- Concernant les clientèles internationales, les arrivées aériennes sont en augmentation de 6% par rapport à 2023 pour les 6 prochains mois (février à juillet) et +4,5% sur les 3 prochains mois (février à avril) avec de très fortes augmentations par rapport à l’an dernier pour les clientèles asiatiques : Chine (+900%, versus 2023), Corée du Sud (+30%), pour le Japon (+78%) ou pour l’Inde (+30%).



- Les réservations à 6 mois dans les hébergements locatifs sont également favorables, pour un secteur qui attire de plus en plus de clientèles étrangères. Les week-end prolongés et ponts d’avril et mai affichent déjà des taux d’occupation supérieurs de 8 à 12 points par rapport à l’année dernière.



Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024



- L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris table sur 16,1 millions de visiteurs cumulés aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec une forte majorité de nationaux (89% du visitorat), et notamment de franciliens (47,4% des visiteurs nationaux)



- 69% des Franciliens prévoient de rester en Ile-de-France pour la période des Jeux dont 33% afin de profiter de l’évènement



- Sur Paris, les données de réservations hôtelières sont assez logiquement en forte augmentation sur la période des JO (+40 points à date), mais en léger retrait sur le mois de juillet (-5 points) Ce recul s’observe également sur la période mars - juin pour la capitale.