Jeux Olympiques : Atout France et Paris 2024 renforcent leur partenariat

Atout France, en collaboration avec les régions hôtes, organisera des initiatives pour évaluer les retombées des Jeux de Paris 2024 sur le secteur touristique pendant l'été 2024, ainsi qu'à court et moyen terme, en analysant l'affluence, la création d'emplois et les dépenses touristiques.



Pour Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France, « les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont une formidable occasion de révéler le meilleur de la France, en lien avec les valeurs portées par l’événement, durabilité, innovation, accessibilité, inclusivité…



Mais aussi de valoriser notre savoir-faire en matière d’hospitalité auprès de tous les voyageurs. Atout France se réjouit d’œuvrer au rayonnement de la France et construire un héritage durable aux côtés du Comité d’organisation Paris 2024. »



De son côté, Etienne Thobois, directeur Général de Paris 2024, déclare : « Les Jeux Olympiques et Paralympiques offrent une opportunité exceptionnelle de faire rayonner notre pays à travers le monde. Attirant des milliards de téléspectateurs, et accueillant des millions de spectateurs étrangers, cet évènement historique organisé chez nous pour la première fois depuis un siècle, va permettre de valoriser l’ensemble de notre patrimoine, notre héritage, notre culture et notre savoir-faire… »



« Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se réjouit de cette collaboration renforcée avec Atout France, initiée dès la candidature de la France pour l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en octobre 2016 - afin de capitaliser sur l’événement et d’offrir des opportunités tangibles et pérennes pour l’ensemble des industries nationales, et en particulier celle du tourisme. »