Avec "MarIAnne", Atout France dispose aussi de son travel planner

En parallèle, une page dédiée au voyage durable vient recommander aux internautes une sélection de pratiques responsables, ainsi que des idées de séjours et d’itinéraires qui mettent l’accent sur les hébergements écoresponsables, les activités et mobilités douces, la restauration locale et de saison, des expériences hors saison et hors des sentiers battus.



De plus, à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, France.fr dispose d'un onglet "Paris 2024", qui propose aux internautes des escapades clé en main, telles des suggestions d’itinéraires au départ de Paris et de Marseille, accessibles en moins de 2 heures de train.



Le site pousse même la personnalisation un cran plus loin en intégrant un "travel planner", alimenté par l’intelligence artificielle et développé par Genial Travel, dans le but de simplifier le processus de planification de voyage.



" Il offre la possibilité aux internautes de renseigner leurs critères de profil (voyage en famille, entre amis, budget, etc.) et leurs renseignements de voyages (dates, lieu, etc.) pour que le site leur suggère un programme de séjour détaillé jour par jour avec itinéraire personnalisé (activités, restauration, hébergement etc.), le tout en valorisant les contenus crées par les équipes éditoriales de France.fr , explique Atout France.



Ces itinéraires optimisés sont accompagnés d'une cartographie, permettant de les visualiser et d’en apprécier la distance et la durée, afin d’opter pour le moyen de locomotion le plus adapté. "