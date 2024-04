France DMC Alliance : "Les Français retournent en agences pour acheter la France"

"Nous avons eu de nombreux rendez-vous avec des nationalités qui reviennent ou qui sont émergentes et qui arrivent justement pour découvrir nos packages France.



Nous sommes ravis de cette édition, avec de très belles rencontres, des beaux rendez-vous, une très bonne organisation. Nous serons présents l'année prochaine à Lyon"

mais qui n'est pas encore totalement finalisée

L'objectif est d'aller à la rencontre des agents de voyages pour leur faire découvrir toute la richesse de nos offres

"Nous travaillons vraiment pour favoriser la représentativité de notre métier et valoriser l'expertise. Nous sommes en train de mettre en place justement un baromètre des réceptifs français qui n'existait pas.



Notre but est d'avoir une cartographie nationale et ultramarine pour savoir exactement où sont les réceptifs et combien nous sommes nous. Nous en avons déjà identifiés plus de 600 en France. Grâce à cette outil, nous pourrons enfin donner le poids économique que nous représentons dans l'industrie du tourisme."

France DMC Alliance était aussi présente à Toulouse fin mars, à l'occasion du salon Rendez-vous France qui cible les acheteurs internationaux :, précise Patricia Linot.L'association sera aussi présente àet devrait également franchir la Manche à l'occasion du. Parallèlement à ces évènements "phare", France DMC Alliance est en train de préparer une tournée en France et en Europe, "".", poursuit la présidente de l'association.Patricia Linot œuvre pour la vente de la France également au sein du Conseil du voyage en France aux Entreprises du Voyage.