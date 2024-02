EDV : le Conseil du voyage en France déroule une feuille de route ambitieuse 🔑

"Nous voulons renforcer notre visibilité auprès des institutionnels (CDT, CRT...), mais aussi des professionnels du tourisme et distributeurs français sans oublier les écoles et centres de formation tout en accentuant nos actions marketing vers les clientèles internationales et nationales.



D'autres actions vont être menées et coconstruites avec Atout France pour aller dans ce sens. Et nous n'oublions pas le volet commercialisation de l'offre et celui de la formation,

Copiloté par Michelle Kunegel (LK Tours) et Patricia Linot (Rendez-vous Fontainebleau), le conseil du Voyage en France au sein des Entreprises du Voyage prend un nouvel élan.Le 15 novembre dernier, une première réunion a eu lieu en présentiel, pour présenter. Elle se veut pour le moins ambitieuse.Représentativité, visibilité, formation sont autant de sujets que souhaite développer le binôme en s'appuyant sur les forces vives des adhérents.explique Patricia Linot.