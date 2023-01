Ty-Win : quelles ambitions après la levée de fonds de 1,2 M€ ? 🔑

L’expérience est très positive même si elle mérite d’être encore affinée. La bonne nouvelle est qu’elle n’est pas remise en cause dans son fonctionnement et que l’on est parti sur les bons fondements.



Nous faisons régulièrement des présentations auprès d’autres créateurs d’offres comme des hôteliers immatriculés ou des offices de tourisme qui pourraient rejoindre le noyau initial de la dizaine d’agences réceptives.



Partant de cette expérience, nous avons multiplié les contacts avec d’autres institutions territoriales à tous les niveaux. Le cycle de décision est assez lent avec beaucoup de sujets à débattre en comité mais, une fois encore, aucune réticence sur la solution technique. On espère pouvoir annoncer d’autres partenariats comme celui avec la Normandie dans les mois à venir.

Cela fait partie des axes de développements prioritaires des semaines à venir et l’une des justifications de la levée de fonds.



Nous avons fait des tests avec des tour-opérateurs espagnols et italiens et la démonstration est faite de l’utilité de Ty-Win. Ils veulent pouvoir trouver plus facilement une offre disponible et actualisée, au-delà des négociations qui sont faites chaque année pour constituer leur propre catalogue. Cela leur permet de se poser encore davantage en expert de la Destination France avec des packages différents.



Pour aller plus loin et plus vite, il faut que nous soyons suivis par les réceptifs français qui traduisent leurs programmes dans l’une ou l’autre des six langues disponibles pour le marché européen. A ce jour, c’est à peine 20% des offres qui sont traduites.