Destination France : Atout France et les Entreprises du Voyage se rapprochent

A l’issue du conseil d’administration d’Atout France vendredi 15 décembre 2023, Valérie Boned , présidente des Entreprises du Voyage et Caroline Leboucher , directrice générale d' Atout France ont signé une lettre d’intentionDans le cadre de cette collaboration, de nombreuses actions vont être initiées en faveur de la destination France et de ses acteurs.L'objectif est de mieux faire connaître aux tour-opérateurs internationaux, les opérateurs du voyage réceptif français et l'offre qu'ils proposent.Atout France et Les Entreprises du Voyage souhaitent ainsi mieux. Autre axe de développement : permettre le partage de la data d’observation.