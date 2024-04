France DMC Alliance vise les 70 adhérents en 2024

Via la plateforme Ty-win, les agences de voyages ont désormais accès à des offres packagées de séjours en France, expériencielles et différenciantes. De nouveaux produits qui leur permettent, en plus, de gagner du temps.



« Les réceptifs français proposent bien sûr des visites incontournables. Je vais prendre le classique exemple du Mont-Saint-Michel. Mais à côté de ça, le réceptif va proposer un hôtel de charme, des adresses confidentielles pour faire des visites expérientielles et rencontrer un producteur local que le client n'aurait pas rencontré tout seul , poursuit Patricia Linot.



Les DMC ont leurs adresses, leurs clés pour ouvrir des domaines qui ne sont pas ouverts au public. Et quand les clients vont rentrer de leur séjour en France, qu'est-ce qu'ils vont dire ? « Nous avons visité le Mont-Saint-Michel avec un guide qui nous a fait découvrir des lieux non accessibles au grand public. Et puis on a fait une dégustation d'huîtres en plein milieu des parcs, c'était amusant ! »



Les Français sont comme les autres, ils ont envie de découvrir ou de redécouvrir leur pays, mais surtout d'avoir des choses à vivre, à partager, à raconter. Et il n'y a que les réceptifs qui peuvent leur apporter tout ça ».



Autre « alliée » des DMC français : l'inflation, qui se répercute partout et dans tous les pays. « Finalement, la France devient aussi compétitive à ce niveau-là, parce qu'au moins, les clients n'ont pas à dépenser 4 000 euros dans des billets d'avion. Ils peuvent prendre la voiture ou le train, et faire des économies qu'ils peuvent remettre dans le budget des vacances », martèle Patricia Linot.