easyJet holidays met le cap sur Louxor

Louxor est un véritable joyau de l’Égypte pharaonique. En proposant des vols directs et des forfaits tout compris incluant des croisières sur le Nil, nous rendons cette expérience extraordinaire accessible à nos clients français.

Grâce à cette nouvelle liaison, les voyageurs français aurontà Louxor en Égypte sont déjà disponibles sur easyJet holidays, combinant vols, hébergements, transferts et franchise bagages de 23 kg. Parmi les offres phares :Pour Kevin Keogh , directeur européen d’easyJet holidays, cette ouverture illustre l’ambition de la marque, "Tous les forfaits easyJet holidays bénéficient de la garantie “”, qui inclut la possibilité de modifier sa réservation, une garantie de remboursement et une garantie du meilleur prix.