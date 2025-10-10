easyJet holidays met le cap sur Louxor

Après avoir conquis les rives de la mer Rouge, easyJet holidays part à la découverte de la vallée du Nil.
La filiale de séjours du groupe easyJet annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne directe entre Paris-Charles de Gaulle et Louxor, à compter du 29 octobre 2025, accompagnée d’une large gamme de forfaits vacances vers la célèbre cité égyptienne.
Déjà bien implantée sur le marché égyptien, easyJet opère désormais huit liaisons entre la France et l’Égypte pour l’hiver 2025, et se hisse ainsi au deuxième rang des compagnies aériennes en termes de capacité vers la destination, avec 126 000 sièges proposés.
Louxor, la nouvelle escale phare d’easyJet holidays
Grâce à cette nouvelle liaison, les voyageurs français auront un accès simplifié à Louxor en Égypte.
Plusieurs forfaits clés en main sont déjà disponibles sur easyJet holidays, combinant vols, hébergements 4 ou 5 étoiles, transferts et franchise bagages de 23 kg. Parmi les offres phares :
7 nuits au Steigenberger Achti Resort Luxor (5)* en tout compris à 953 € par personne
7 nuits en croisière sur le Nil à bord du JAZ Crown Jubilee (5)**, tout compris à 1 274 € par personne
7 nuits au Jolie Ville Kings Island Luxor (5)**, formule petit-déjeuner à 989 € par personne
7 nuits à l’Iberotel Luxor (4)**, petit-déjeuner inclus à 960 € par personne.
Pour Kevin Keogh, directeur européen d’easyJet holidays, cette ouverture illustre l’ambition de la marque, "Louxor est un véritable joyau de l’Égypte pharaonique. En proposant des vols directs et des forfaits tout compris incluant des croisières sur le Nil, nous rendons cette expérience extraordinaire accessible à nos clients français."
Tous les forfaits easyJet holidays bénéficient de la garantie “Ultimate Flexibility”, qui inclut la possibilité de modifier sa réservation, une garantie de remboursement et une garantie du meilleur prix.
