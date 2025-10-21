TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Un voyage virtuel au cœur du plus grand mystère d’Égypte


Après avoir conquis plus de deux millions de spectateurs avec L’Horizon de Khéops, Excurio dévoile une nouvelle expédition immersive : Le Trésor des Bâtisseurs. En s’appuyant sur les dernières découvertes archéologiques, cette expérience en réalité virtuelle invite le public à remonter le temps pour percer le secret de la construction de la Grande Pyramide de Gizeh.


Rédigé par le Mercredi 22 Octobre 2025

Excurio dévoile “Le Trésor des Bâtisseurs”, une nouvelle expédition immersive - Depositphotos @AndreyBezuglov
Excurio dévoile "Le Trésor des Bâtisseurs", une nouvelle expédition immersive - Depositphotos @AndreyBezuglov
Après le succès de "L’Horizon de Khéops", Excurio invite le public à percer un nouveau mystère de l’Égypte antique avec "Le Trésor des Bâtisseurs".

Cette expérience immersive inédite ouvrira ses portes au public le 11 décembre 2025 dans les centres Excurio de Paris, Lyon et Bordeaux, promettant une plongée fascinante au cœur du plus grand chantier de l’histoire humaine : la construction de la Grande Pyramide de Gizeh.

Comment, il y a plus de 4 500 ans, les bâtisseurs de Khéops ont-ils érigé un monument de pierre de plus de 6 millions de tonnes, sans machines modernes ? C’est à cette question que "Le Trésor des Bâtisseurs" tente de répondre.

Excurio : une expérience sensorielle et interactive

Produite par Excurio, en collaboration avec une équipe scientifique internationale, l’expédition mêle récits mythologiques, reconstitutions archéologiques et technologies immersives pour recréer l’un des plus grands exploits de l’humanité.

Des rives de la mer Rouge au plateau de Gizeh, le spectateur traverse l’Égypte ancienne sur les pas de Mona et de la déesse Bastet, guides familières déjà rencontrées dans "L’Horizon de Khéops". Une aventure à la croisée du documentaire scientifique et du récit épique, où la rigueur des données historiques rencontre la puissance de la narration.

Avec cette sixième expédition immersive, Excurio confirme son ambition : raconter l’Histoire en la faisant vivre.

Les visiteurs ne se contentent plus de contempler, ils touchent, manipulent et explorent leur environnement, évoluant dans des décors reconstitués avec une minutie remarquable.

La culture en réalité virtuelle

L’expérience est accompagnée d’une musique originale composée à l’image, renforçant l’émotion et l’immersion, comme dans un véritable film.

"Offrir l’émerveillement sans sacrifier l’exigence scientifique", telle est la devise de la société, aujourd’hui reconnue comme une référence mondiale de la narration immersive.

Accessible dès 8 ans, "Le Trésor des Bâtisseurs" vise à rendre l’histoire et le patrimoine accessibles à tous, à travers des technologies immersives qui replacent la culture au cœur de l’expérience collective.

