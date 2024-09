EasyJet lance l'Egypte au départ de Paris et Lyon

"Easyjet opère désormais 39 lignes vers l'Egypte depuis plusieurs pays européens, il nous restait la France à connecter. c'est une nouvelle existante pour nous"

"très confiant"

C'est une première pour Easyjet au départ de la France. La compagnie orange s'attaque à l'Egypte au départ de Paris CDG et Lyon.Eaysjet va ainsi lancer depuis CDG dès le 29 octobre 2024 une ligne vers Hurghada assurée 3 fois par semaine (mardi, mercredi et samedi) et dès le 2 novembre une ligne vers Charm el-Cheikh opérée deux fois par semaine (mardi et samedi).Hurghada sera également desservie dès le 2 novembre, depuis Lyon à raison de 2 fréquences par semaine (mardi et samedi).La France est ainsi le 6e pays du réseau easyjet à être relié à l'Egypte.se réjouit Reginald Otten Country Manager France qui restesur le potentiel de l'Egypte, malgré les tensions au Proche Orient.