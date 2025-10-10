Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les stations de la Vallée de la Blanche et du Val d’Allos lancent leur saison 2025-2026 - Depositphotos.com, @swisshippo
Alors que les premiers flocons se font attendre, les stations des Alpes-de-Haute-Provence s’apprêtent à ouvrir leurs domaines avec un programme riche et varié.
Montagne ludique à Montclar, glisse garantie à Chabanon, expériences nordiques au Grand-Puy ou événements festifs au Val d’Allos : cet hiver, les acteurs du massif de la Blanche Serre-Ponçon et du Haut-Verdon misent sur la convivialité, la diversité et l’innovation pour séduire les vacanciers.
Les stations de Montclar Les 2 Vallées et Chabanon lanceront la saison dès la fin novembre avec des pré-ouvertures chaque week-end à partir du 29-30 novembre pour Chabanon et du 6-7 décembre pour Montclar, selon les conditions d’enneigement.
L’ouverture en continu des deux domaines est prévue à partir du 20 décembre 2025.
Côté tarifs, les forfaits journée restent abordables : 30,50€ pour les adultes et 21,80€ pour les enfants à Chabanon, et 33,50€ (adulte) et 29,50€ (enfant) à Montclar. Une offre accessible pour les familles, fidèle à l’esprit de ces stations à taille humaine.
Montclar mise sur l’innovation et la neige garantie
À Montclar, la saison s’annonce sous le signe de la nouveauté. La station inaugure cette année des blocs d’escalade installés au cœur du village, une activité originale et conviviale pensée pour tous les publics.
Ces structures permettent aux visiteurs de tester leur agilité et leur équilibre, ajoutant une touche sportive et ludique à l’après-ski.
Sur les pistes, la piste des Clôts, particulièrement fréquentée par les familles et débutants, bénéficie désormais d’un réseau de neige de culture. Avec ses 1,5 km de glisse répartis sur 6 hectares, cet espace assure un enneigement régulier tout au long de la saison et renforce l’attractivité de la station en moyenne montagne.
Autre atout phare de Montclar, la Fun Zone, située sur le Plateau de la Chaux à 1 700 mètres d’altitude. Accessible en télésiège pour les piétons et les skieurs, cet espace gratuit promet des moments de détente et de sensations fortes (airbag géant, parcours de boarder cross, piste de luge sécurisée, mini tyrolienne, espaces pique-nique, braseros d’altitude et zone photo).
Une expérience ouverte chaque week-end et pendant toutes les vacances scolaires.
Glisse alternative et animations familiales
Les loisirs ne se limitent pas au ski.
Au Grand-Puy, les vacanciers pourront vivre une expérience inédite avec Qanittak, la vie en meute, une activité qui mêle sport, nature et complicité animale.
Encadrés par des mushers passionnés, les participants partent en randonnée accompagnés de huskies, avec la possibilité de découvrir les sports canins, de visiter le chenil et de partager un moment privilégié avec les chiens.
À Montclar, la patinoire en plein air animera les soirées d’hiver dans une ambiance musicale et conviviale, tandis que les amateurs de sensations insolites pourront s’essayer au Yooner, une sorte de kart des neiges offrant des descentes rapides et accessibles sans apprentissage.
Pour séduire les familles, les stations de Montclar, Chabanon, Le Grand-Puy et Le Fanget organiseront le Week-end des Enfants les 10 et 11 janvier, avec forfait gratuit pour les moins de 12 ans et un programme d’animations dédiées. Une opération séduction destinée à renforcer l’attractivité familiale du territoire.
Les stations du massif Blanche Serre-Ponçon proposent également des offres avantageuses pour la saison 2025-2026. Le forfait saison, valable à Montclar et Chabanon, est disponible à tarif réduit jusqu’au 15 octobre : 240€ pour les adultes et 211€ pour les enfants, avec accès inclus au centre aqualudique de Seyne.
Côté hébergement, l’Hôtel Le Vieux Tilleul propose un séjour spécial réveillon et raquettes à neige du 28 décembre au 4 janvier, combinant randonnées accompagnées, pension complète et soirée de la Saint-Sylvestre, à partir de 835€ par personne. Un séjour mêlant sport, détente et convivialité.
Val d’Allos : sport, fête et traditions
Du côté du Val d’Allos, la saison s’annonce tout aussi animée.
Le domaine ouvrira ses pistes le 13 décembre 2025 avec un concert en plein air, avant une Féerie de Noël dès le 20 décembre.
La station enchaînera ensuite les événements :
• 24 janvier : Gliss Expérience, journée dédiée aux nouvelles glisses et au freestyle ;
• 7 février : Obs by Night, montée nocturne de ski alpinisme ;
• 20 et 27 février : ski Shows avec descentes aux flambeaux et feux d’artifice ;
• 1er au 6 mars : semaine des familles avec jeux et animations intergénérationnelles ;
• 21 mars : Val d’Allos MIB Winter, course de VTT sur neige.
Les deux domaines du Val d’Allos ouvriront du 13 décembre 2025 au 6 avril 2026 pour La Foux (Espace Lumière) et du 20 décembre 2025 au 22 mars 2026 pour Le Seignus.
Les amateurs de balades hivernales pourront découvrir « La Lumineuse », un nouvel itinéraire raquettes accessible depuis le sommet du télésiège Marin Pascal. Le parcours mène au Col d’Allos, offrant un panorama à 360° sur les vallées du Haut-Verdon et de l’Ubaye.
Enfin, la carte Pass Tourisme du Val d’Allos, proposée à 25€, permet de bénéficier de réductions chez de nombreux partenaires : magasins de sport, restaurants, activités et domaines skiables. Un bon plan pour profiter pleinement de son séjour sans se ruiner.
