Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

À Montclar, la saison s’annonce sous le signe de la nouveauté. La station inaugure cette année des blocs d’escalade installés au cœur du village, une activité originale et conviviale pensée pour tous les publics.



Ces structures permettent aux visiteurs de tester leur agilité et leur équilibre, ajoutant une touche sportive et ludique à l’après-ski.



Sur les pistes, la piste des Clôts, particulièrement fréquentée par les familles et débutants, bénéficie désormais d’un réseau de neige de culture. Avec ses 1,5 km de glisse répartis sur 6 hectares, cet espace assure un enneigement régulier tout au long de la saison et renforce l’attractivité de la station en moyenne montagne.



Autre atout phare de Montclar, la Fun Zone, située sur le Plateau de la Chaux à 1 700 mètres d’altitude. Accessible en télésiège pour les piétons et les skieurs, cet espace gratuit promet des moments de détente et de sensations fortes (airbag géant, parcours de boarder cross, piste de luge sécurisée, mini tyrolienne, espaces pique-nique, braseros d’altitude et zone photo).



Une expérience ouverte chaque week-end et pendant toutes les vacances scolaires.