TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les stations de la Vallée de la Blanche et du Val d’Allos lancent leur saison 2025-2026


Entre ouverture anticipée des domaines, nouveautés ludiques et événements festifs, les stations des Alpes-de-Haute-Provence se préparent à une saison d’hiver 2025-2026 riche en promesses. Montclar, Chabanon, Le Grand-Puy et Val d’Allos misent sur la convivialité, l’innovation et des offres attractives pour séduire les vacanciers dès la fin novembre.


Rédigé par le Samedi 11 Octobre 2025

Les stations de la Vallée de la Blanche et du Val d’Allos lancent leur saison 2025-2026 - Depositphotos.com, @swisshippo
Les stations de la Vallée de la Blanche et du Val d’Allos lancent leur saison 2025-2026 - Depositphotos.com, @swisshippo
CroisiEurope
Alors que les premiers flocons se font attendre, les stations des Alpes-de-Haute-Provence s’apprêtent à ouvrir leurs domaines avec un programme riche et varié.

Montagne ludique à Montclar, glisse garantie à Chabanon, expériences nordiques au Grand-Puy ou événements festifs au Val d’Allos : cet hiver, les acteurs du massif de la Blanche Serre-Ponçon et du Haut-Verdon misent sur la convivialité, la diversité et l’innovation pour séduire les vacanciers.

Les stations de Montclar Les 2 Vallées et Chabanon lanceront la saison dès la fin novembre avec des pré-ouvertures chaque week-end à partir du 29-30 novembre pour Chabanon et du 6-7 décembre pour Montclar, selon les conditions d’enneigement.

L’ouverture en continu des deux domaines est prévue à partir du 20 décembre 2025.

Côté tarifs, les forfaits journée restent abordables : 30,50€ pour les adultes et 21,80€ pour les enfants à Chabanon, et 33,50€ (adulte) et 29,50€ (enfant) à Montclar. Une offre accessible pour les familles, fidèle à l’esprit de ces stations à taille humaine.

Montclar mise sur l’innovation et la neige garantie

Autres articles
À Montclar, la saison s’annonce sous le signe de la nouveauté. La station inaugure cette année des blocs d’escalade installés au cœur du village, une activité originale et conviviale pensée pour tous les publics.

Ces structures permettent aux visiteurs de tester leur agilité et leur équilibre, ajoutant une touche sportive et ludique à l’après-ski.

Sur les pistes, la piste des Clôts, particulièrement fréquentée par les familles et débutants, bénéficie désormais d’un réseau de neige de culture. Avec ses 1,5 km de glisse répartis sur 6 hectares, cet espace assure un enneigement régulier tout au long de la saison et renforce l’attractivité de la station en moyenne montagne.

Autre atout phare de Montclar, la Fun Zone, située sur le Plateau de la Chaux à 1 700 mètres d’altitude. Accessible en télésiège pour les piétons et les skieurs, cet espace gratuit promet des moments de détente et de sensations fortes (airbag géant, parcours de boarder cross, piste de luge sécurisée, mini tyrolienne, espaces pique-nique, braseros d’altitude et zone photo).

Une expérience ouverte chaque week-end et pendant toutes les vacances scolaires.

Glisse alternative et animations familiales

Les loisirs ne se limitent pas au ski.

Au Grand-Puy, les vacanciers pourront vivre une expérience inédite avec Qanittak, la vie en meute, une activité qui mêle sport, nature et complicité animale.

Encadrés par des mushers passionnés, les participants partent en randonnée accompagnés de huskies, avec la possibilité de découvrir les sports canins, de visiter le chenil et de partager un moment privilégié avec les chiens.

À Montclar, la patinoire en plein air animera les soirées d’hiver dans une ambiance musicale et conviviale, tandis que les amateurs de sensations insolites pourront s’essayer au Yooner, une sorte de kart des neiges offrant des descentes rapides et accessibles sans apprentissage.

Pour séduire les familles, les stations de Montclar, Chabanon, Le Grand-Puy et Le Fanget organiseront le Week-end des Enfants les 10 et 11 janvier, avec forfait gratuit pour les moins de 12 ans et un programme d’animations dédiées. Une opération séduction destinée à renforcer l’attractivité familiale du territoire.

Les stations du massif Blanche Serre-Ponçon proposent également des offres avantageuses pour la saison 2025-2026. Le forfait saison, valable à Montclar et Chabanon, est disponible à tarif réduit jusqu’au 15 octobre : 240€ pour les adultes et 211€ pour les enfants, avec accès inclus au centre aqualudique de Seyne.

Côté hébergement, l’Hôtel Le Vieux Tilleul propose un séjour spécial réveillon et raquettes à neige du 28 décembre au 4 janvier, combinant randonnées accompagnées, pension complète et soirée de la Saint-Sylvestre, à partir de 835€ par personne. Un séjour mêlant sport, détente et convivialité.

Val d’Allos : sport, fête et traditions

Du côté du Val d’Allos, la saison s’annonce tout aussi animée.

Le domaine ouvrira ses pistes le 13 décembre 2025 avec un concert en plein air, avant une Féerie de Noël dès le 20 décembre.

La station enchaînera ensuite les événements :

24 janvier : Gliss Expérience, journée dédiée aux nouvelles glisses et au freestyle ;
7 février : Obs by Night, montée nocturne de ski alpinisme ;
20 et 27 février : ski Shows avec descentes aux flambeaux et feux d’artifice ;
1er au 6 mars : semaine des familles avec jeux et animations intergénérationnelles ;
21 mars : Val d’Allos MIB Winter, course de VTT sur neige.

Les deux domaines du Val d’Allos ouvriront du 13 décembre 2025 au 6 avril 2026 pour La Foux (Espace Lumière) et du 20 décembre 2025 au 22 mars 2026 pour Le Seignus.

Les amateurs de balades hivernales pourront découvrir « La Lumineuse », un nouvel itinéraire raquettes accessible depuis le sommet du télésiège Marin Pascal. Le parcours mène au Col d’Allos, offrant un panorama à 360° sur les vallées du Haut-Verdon et de l’Ubaye.

Enfin, la carte Pass Tourisme du Val d’Allos, proposée à 25€, permet de bénéficier de réductions chez de nombreux partenaires : magasins de sport, restaurants, activités et domaines skiables. Un bon plan pour profiter pleinement de son séjour sans se ruiner.


Lu 254 fois

Tags : alpes de haute provence, station de ski
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news Partez en France

Les Charentes, de la vigne à l’océan

Les Charentes, de la vigne à l’océan
Les Charentes, de la vigne à l’océan : une destination œnotouristique authentique où nature,...
Dernière heure

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Vigilance maximale en Guadeloupe face à la tempête tropicale Jerry

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias