Les stations des Pyrénées se réinventent : ce qui vous attend cette saison

La saison hiver 2025-2026 s’annonce sous le signe de l’innovation et du renouveau dans les stations pyrénéennes - Depositphotos @serrnovik
À l’approche de la saison hivernale 2025-2026, les stations des Pyrénées misent sur l’innovation et la diversification pour répondre aux nouvelles attentes des vacanciers.
Modernisation des infrastructures, développement d’offres multi-activités et engagement renforcé en faveur d’un tourisme plus durable marquent les grandes orientations de cette année.
Entre séjours familiaux, expériences sportives et initiatives environnementales, les destinations pyrénéennes comme Peyragudes, Piau-Engaly et l'Ariège confirment leur volonté d’allier attractivité et responsabilité.
Peyragudes : atmosphère familiale et innovation durable
La station de Peyragudes, fusion des versants Agudes et Peyresourde, confirme son positionnement de référence familiale et multi-glisse.
L’atout principal, la télécabine Skyvall, voit son débit augmenté grâce à l’ajout de nouvelles cabines, 1 250 personnes/heure, soit une solution écologique permettant de réduire considérablement le trafic automobile dans la vallée.
Peyragudes poursuit sa montée en gamme avec la rénovation de l’hôtel Le Peyresourde et des hébergements variés, mais aussi un nouveau chemin piéton, le "PeyraLoup", accessible à tous, qui relie en balcon le pied des pistes au secteur de Balestas, complété par une expérience ludique pour enfants.
Les familles et débutants bénéficient des infrastructures labellisées « Famille Plus », et des forfaits adaptés ainsi que de la carte Flex pour apprendre à skier en toute sécurité. Les plus jeunes trouvent leur bonheur au Snowpark Family et sur les nombreux espaces ludiques, tandis que le secteur du Cap des Hittes, à 2 400 m d’altitude, garantit du ski de haut niveau pour les sportifs confirmés.
La station renforce son engagement environnemental à travers le projet "Cap 2030" : dameuses alimentées au HVO (biocarburant), gestion de neige de culture optimisée par l’intelligence artificielle (Snowsat et TipSnow), actions de ramassage de déchets et objectif zéro déchet sauvage à l’horizon 2030.
Piau-Engaly : altitude, neige naturelle et convivialité
La station la plus haute des Pyrénées françaises (1 850 à 2 600 m) offre une garantie d’enneigement naturel et une ambiance authentique, loin de l’agitation des grands domaines.
Pour l’hiver 2025-2026, Piau-Engaly propose plusieurs nouveautés majeures : rénovation du VVF avec chambres modernisées et espaces collectifs contemporains, nouveaux casiers skieurs automatisés pour faciliter l’accès aux pistes, et le sentier ludo-pédagogique "vallée du Badet", accessible également en raquettes, qui sensibilise le public à la biodiversité montagneuse.
La station amplifie son offre d’activités alternatives comme le snowtubing, les tyroliennes, la grotte de glace éphémère unique dans les Pyrénées, les descentes en fatscoot, ou encore les balades en chiens de traîneau. Les adeptes du bien-être peuvent désormais profiter d’Edno, le centre balnéo du front de neige, avec bassin chauffé, sauna et massages face aux sommets.
Piau-Engaly porte aussi un accent sur la vie locale avec ses marchés hebdomadaires de producteurs et animations régulières (festivals, descentes aux flambeaux, Derby costumé et Sun Style de fin de saison), pour une atmosphère chaleureuse et festive. L’offre d’hébergement s’étoffe avec le partenariat "Label Qualité Hébergement" pour une expérience séjour rassurante et personnalisée.
Nouveautés en Ariège
L’Ariège offre également un panel de nouveautés pour la saison 2025-2026. Côté hébergements, l’ancien hôtel La Clairière à Saint-Girons se transforme en La Cachette de Nina, hôtel cosy et familial, tandis qu’Ax-les-Thermes voit l’ouverture de l’hôtel Mercure au Château de Villemur, alliant charme historique et confort moderne avec spa et restaurant bistronomique.
La restauration évolue également, Guzet réouvre le restaurant Le Certescans au pied des pistes, proposant une cuisine traditionnelle à base de produits locaux, et Beille accueille de nouveau le snack-bar d’altitude Croustet 1800. Ax-les-Thermes valorise la musique en montagne via le festival Vertiges en partenariat avec la salle Le Bikini.
Sur le plan des activités, l’Ariège se distingue par une offre originale, saut en parachute tandem à Saint-Girons, ski nordique étendu au plateau de Beille, VTT sur neige, ski-joëring (ski tracté par un cheval), construction d’igloos. Stations comme Mijanès, Beille, Chioula, et Monts d’Olmes proposent des parcours raquettes, balades en chiens de traîneau, luges, et des expériences en immersion avec les pisteurs-secouristes d’Ax 3 Domaines.
Plusieurs refuges restent ouverts ou accessibles en hiver pour les randonneurs bien équipés, complétant ainsi l’expérience montagnarde nature en Ariège.
Tendances et facilités dans les stations des Pyrénées
Les deux stations, membres du forfait "Neige Aure-Louron", permettent de skier facilement sur quatre stations majeures (Peyragudes, Piau-Engaly, Val Louron, Saint Lary), et de bénéficier de tarifs dynamiques et offres combinées SkiRail pour un accès bas-carbone depuis Toulouse ou autres grandes villes.
L’expérience "montagne autrement" s’exprime également par la diversité des activités proposées : ski de randonnée sur des tracés balisés, parcours famille, snowparks, descentes nocturnes, soirées en altitude, festivals musicaux sur les pistes et ateliers "vie ma vie de dameur" ,autant de solutions pour varier les plaisirs et répondre à l’envie d’un tourisme hivernal pluriel et responsable.
A lire aussi : Ouvertures stations de ski 2025 : calendrier complet et dates par massif
