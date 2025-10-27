Les stations des Pyrénées se réinventent : ce qui vous attend cette saison

L’Ariège offre également un panel de nouveautés pour la saison 2025-2026. Côté hébergements, l’ancien hôtel La Clairière à Saint-Girons se transforme en La Cachette de Nina﻿, hôtel cosy et familial, tandis qu’Ax-les-Thermes voit l’ouverture de l’hôtel Mercure au Château de Villemur, alliant charme historique et confort moderne avec spa et restaurant bistronomique.



La restauration évolue également, Guzet réouvre le restaurant Le Certescans au pied des pistes, proposant une cuisine traditionnelle à base de produits locaux, et Beille accueille de nouveau le snack-bar d’altitude Croustet 1800. Ax-les-Thermes valorise la musique en montagne via le festival Vertiges en partenariat avec la salle Le Bikini.



Sur le plan des activités, l’Ariège se distingue par une offre originale, saut en parachute tandem à Saint-Girons, ski nordique étendu au plateau de Beille, VTT sur neige, ski-joëring (ski tracté par un cheval), construction d’igloos. Stations comme Mijanès, Beille, Chioula, et Monts d’Olmes proposent des parcours raquettes, balades en chiens de traîneau, luges, et des expériences en immersion avec les pisteurs-secouristes d’Ax 3 Domaines.



Plusieurs refuges restent ouverts ou accessibles en hiver pour les randonneurs bien équipés, complétant ainsi l’expérience montagnarde nature en Ariège.