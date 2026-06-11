Voyage en Grèce : Aegean multiplie les liaisons entre les îles

AEGEAN entend faciliter les voyages multi-destinations au sein de l'archipel grec. DepositPhotos.com/Boarding2Now
La compagnie aérienne grecque Aegean Airlines place l'island hopping, qui consiste à combiner plusieurs îles au cours d'un même séjour.
Pour répondre à cette demande, le transporteur renforce son réseau domestique avec onze nouvelles liaisons directes. Parmi elles figurent notamment Thessalonique-Milos, Thessalonique-Zakynthos, Héraklion-Mykonos, Héraklion-Santorin, Rhodes-Mykonos ou encore Santorin-Mykonos.
Ces routes viennent compléter le réseau existant et permettent de relier plusieurs destinations sans transit par Athènes.
Pour répondre à cette demande, le transporteur renforce son réseau domestique avec onze nouvelles liaisons directes. Parmi elles figurent notamment Thessalonique-Milos, Thessalonique-Zakynthos, Héraklion-Mykonos, Héraklion-Santorin, Rhodes-Mykonos ou encore Santorin-Mykonos.
Ces routes viennent compléter le réseau existant et permettent de relier plusieurs destinations sans transit par Athènes.
Voyage en Grèce : une offre renforcée pour les séjours multi-îles
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Avec ce développement, Aegean cherche à simplifier l'organisation des séjours combinant plusieurs îles grecques. Les nouvelles liaisons concernent les Cyclades, le Dodécanèse, la Crète ainsi que les îles Ioniennes.
La compagnie estime que ce maillage renforcé doit permettre de réduire les temps de trajet entre les destinations et d'offrir davantage de possibilités d'itinéraires aux voyageurs souhaitant découvrir plusieurs îles au cours d'un même voyage.
A lire aussi : Aegean Airlines affiche un bénéfice net en hausse de 14%
La compagnie estime que ce maillage renforcé doit permettre de réduire les temps de trajet entre les destinations et d'offrir davantage de possibilités d'itinéraires aux voyageurs souhaitant découvrir plusieurs îles au cours d'un même voyage.
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