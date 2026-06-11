logo AirMaG  
Recherche avancée

Voyage en Grèce : Aegean multiplie les liaisons entre les îles

De nouvelles routes entre les îles grecques


La compagnie grecque Aegean Airlines mise sur l'island hopping (voyage d'île en île) pour l'été 2026. Pour accompagner cette tendance, elle lance plusieurs nouvelles liaisons domestiques directes entre les îles grecques, sans passage par Athènes.


Rédigé par le Jeudi 11 Juin 2026 à 09:18

AEGEAN entend faciliter les voyages multi-destinations au sein de l'archipel grec. DepositPhotos.com/Boarding2Now
AEGEAN entend faciliter les voyages multi-destinations au sein de l'archipel grec. DepositPhotos.com/Boarding2Now
Dream Yacht
La compagnie aérienne grecque Aegean Airlines place l'island hopping, qui consiste à combiner plusieurs îles au cours d'un même séjour.

Pour répondre à cette demande, le transporteur renforce son réseau domestique avec onze nouvelles liaisons directes. Parmi elles figurent notamment Thessalonique-Milos, Thessalonique-Zakynthos, Héraklion-Mykonos, Héraklion-Santorin, Rhodes-Mykonos ou encore Santorin-Mykonos.

Ces routes viennent compléter le réseau existant et permettent de relier plusieurs destinations sans transit par Athènes.

Voyage en Grèce : une offre renforcée pour les séjours multi-îles

Autres articles
Avec ce développement, Aegean cherche à simplifier l'organisation des séjours combinant plusieurs îles grecques. Les nouvelles liaisons concernent les Cyclades, le Dodécanèse, la Crète ainsi que les îles Ioniennes.

La compagnie estime que ce maillage renforcé doit permettre de réduire les temps de trajet entre les destinations et d'offrir davantage de possibilités d'itinéraires aux voyageurs souhaitant découvrir plusieurs îles au cours d'un même voyage.

A lire aussi : Aegean Airlines affiche un bénéfice net en hausse de 14%

Lu 51 fois

Tags : aegean airlines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

Corsair confirme sa capacité à réaliser en interne des visites de maintenance lourde sur Airbus A330neo

Corsair confirme sa capacité à réaliser en interne des visites de maintenance lourde sur Airbus A330neo
En octobre 2025, Corsair avait déjà franchi un jalon significatif dans la consolidation de son...
Dernière heure

Voyage en Grèce : Aegean multiplie les liaisons entre les îles

Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés

Ohmyseason : pourquoi les recrutements saisonniers restent sous tension malgré 400 000 emplois

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Terra Australia : dans les coulisses d'un spécialiste du sur-mesure premium [ABO]

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages confirmé(e)s H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LOIRE OCEAN VOYAGES - Conseiller Voyages H/F - CDI - (La Roche sur Yon (85))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Sérignan (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

Le Grand Live du Voyage Loisirs : demandez le programme !

Le Grand Live du Voyage Loisirs : demandez le programme !
Partez en France

Partez en France

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026

L'hôtellerie française portée par Paris et la Côte d'Azur en avril 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sagrada Familia : 144 ans de construction pour achever le chef-d'œuvre de Gaudi

Sagrada Familia : 144 ans de construction pour achever le chef-d'œuvre de Gaudi
Production

Production

Patrice Caradec (SETO) : "En ce début juin, nous avons endigué l’hémorragie"

Patrice Caradec (SETO) : "En ce début juin, nous avons endigué l’hémorragie"
AirMaG

AirMaG

Voyage en Grèce : Aegean multiplie les liaisons entre les îles

Voyage en Grèce : Aegean multiplie les liaisons entre les îles
Transport

Transport

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse
La Travel Tech

La Travel Tech

Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés

Audioguides : Ryo repense son application pour conquérir de nouveaux marchés
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !

La 2e édition du Luxury Travel Show "Crème de la crème" fait le plein de nouveautés !
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]

Le marché des 18 - 40 ans : un cœur de cible très hétérogène [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean réceptionne officiellement le Legend of the Seas

Royal Caribbean réceptionne officiellement le Legend of the Seas
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias