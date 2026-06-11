Voyage en Grèce : Aegean multiplie les liaisons entre les îles

Avec ce développement,cherche à simplifier l'organisation des séjours. Les nouvelles liaisons concernent les, le, laainsi que les îlesLa compagnie estime que ce maillage renforcé doit permettre deentre les destinations et d'offrir davantage de possibilités d'itinéraires aux voyageurs souhaitant découvrir plusieurs îles au cours d'un même voyage.