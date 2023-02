Aegean Airlines lance Athènes et Héraklion au départ de Lille

Aegean Airlines va lancer deux nouvelles lignes directes depuis Lille vers la Grèce. La compagnie desservira Athènes et Héraklion dès avril 2023.La ligne vers Athènes sera assurée à raison de deux vols par semaine, les lundis et jeudis. Celle vers Héraklion sera opérée une fois par semaine les vendredis.Pour rappel, Aegean Airlines a signé un accord de 3 ans avec TUI France qui prévoit un avion basé à l’aéroport de Lille assurant des départs vers 42 Clubs Marmara et Clubs Lookéa cet été et 5 clubs cet hiver.Depuis Athènes, Aegean Airlines proposera des correspondances vers Santorin, Rhodes, Thessalonique, Héraklion, Kalamata, Naxos …