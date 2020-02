Aegean Airlines ouvre une nouvelle ligne entre Paris et Corfou

Aegean Airlines a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne saisonnière entre Paris et Corfou qui sera opérée du 3 mai au 11 octobre 2020.



Ce nouveau vol sera opéré deux fois par semaine, les jeudis et dimanches.



En 2020, la compagnie renforce encore la position de la France au cœur de son réseau via notamment une augmentation de 7% de la capacité de sièges offerts.