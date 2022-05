Aegean Airlines : "Nous mettons les moyens sur le marché français" 🔑

TourMaG - On prédit un beau succès de la Grèce cette année. Déjà en 2020 et 2021 elle a séduit un bon nombre de Français.



Pierre-Emmanuel Duband : Au global sur la période janvier - octobre 2022 , la Grèce prévoit environ 9% de sièges en plus par rapport à 2019 avec des disparités énormes selon les marchés. La Russie par exemple qui est un marché important sera absent cette année.



La France en revanche va connaître la plus importante hausse de capacités sur la saison été (Avril - octobre 2022) avec quasiment 50% de sièges en plus par rapport à 2019 !



Ce sont des estimations en fonction de ce que les compagnies chargent dans leur système, les mises à jour sont hebdomadaires mais c'est juste énorme.



TourMaG - Quel sera le programme pour Aegean ?



Pierre-Emmanuel Duband : Dans ce contexte, Aegean continue d'optimiser son réseau pour l'été. Nous sommes fin mai et pourtant nous avons décidé d'ouvrir une nouvelle route : Eindhoven aux Pays-Bas.



Sur 12 mois, Aegean devrait être sur l'année à des niveaux compris entre 85% et 90% de 2019. Sur l'été, nous devrions être sur un nombre de sièges équivalent. En 2019, nous avions atteint 990 000 sièges entre la France et la Grèce, en 2022 nous devrions passer le million avec 20 000 à 30 000 sièges supplémentaires.



Nous mettons les moyens sur le marché français puisque pour la première fois une ville en dehors de Grèce et de Chypre sera considérée comme un hub de la compagnie.



Nous allons positionner un avion voire deux à Paris-Charles-de-Gaulle pour proposer des vols très tôt le matin et offrir de meilleures connexions sur le hub d'Athènes pour desservir les Iles Grecques mais aussi l'Egypte ou encore Israël.



Nous aurons jusqu'au 4 vols par jour.