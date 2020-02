Aegean Airlines ouvre une nouvelle page de l'histoire de la Grèce (vidéo)

Les enjeux, autant pour la compagnie privée qui vient de fêter ses 20 ans que pour son pays qui voit son économie doucement repartir, sont énormes.



Pour chaque nouvel avion reçu, la compagnie et le gouvernement grec espèrent compter 100 000 touristes et 80 millions d’euros de recettes touristiques directes supplémentaires.



« Aegean combine la vision avec la raison. C’est un attribut dont le pays a besoin et dont la croissance se répercute sur toute la société » , a lancé le premier Ministre grec, Kyriakos Mitsotakis au pied du nouvel Airbus d’Aegean.



« Avec une nouvelle identité de marque, qui incarne le véritable esprit de la Grèce et nos valeurs d’hospitalité, nous aspirons à ce que notre nouvelle flotte poursuive notre héritage et devienne le symbole d’une nouvelle ère pour la Grèce » , lui a répondu Eftychios Vassilakis, président d’Aegean.



La direction qui n’hésite pas à rappeler le contexte de la sucess-story de la compagnie, lancée en 1999 et qui s’est développée, contre vents et marrées, alors même que son pays a frôlé la faillite. Le tout en faisant tomber le monopole de l’ex-compagnie nationale Olympic, qu’elle a même fini par racheter.



« Le succès de la compagnie tient presque du miracle. Maintenant, nous allons passer d’un héros local à un acteur reconnu au niveau international » , nous glisse-t-on.