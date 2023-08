Grèce : Mandarin Oriental ouvre son premier resort à Costa Navarino

Depuis la mi-août, lede ce groupe hôtelier d'origine asiatique accueille des clients dans la région grecque de Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse.Avec cette implantation en Grèce, le groupe d'hôtels de luxe, propriété de Jardine Matheson, un conglomérat de Hong Kong, n'a pris aucun risque : il a choisi de s'installerniché sur le littoral d’une des régions les plus belles et les plus préservées de Grèce.Signe des temps, ce complexe est développé par TEMES S.A, une société qui met en avant son engagement et ses actions enversde la région.Sans surprise, les bâtiments du resort Mandarin Oriental, Costa Navarino s'intègrent parfaitement dans le paysage méditerranéen local. LesEt, si, la décoration y mêle harmonieusement les éléments traditionnels messéniens au luxe contemporain.En effet, chaque espace bénéficie de vues extraordinaires et jouit de la lumière naturelle. Le resort fait la part belle às’inspirant des traditions agricoles locales et du riche patrimoine culturel de la région.