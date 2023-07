Grèce : Costa Navarino s'enrichit de nouvelles résidences ultra-luxe

Les nouvelles propriétés ont été conçues par les bureaux d'architectes grecs "Kokkinou & Kourkoulas Architects" et "Zoumboulakis Architects".



Elles appliquent les directives de développement durable basées sur les principes de l'architecture bioclimatique, avec des toits plantés, des systèmes d’automatisation intelligents pour la maison, et des technologies d'économie d'énergie.



Les propriétaires qui s'installeront à Valley Greens, bénéficieront de divers services, notamment la gestion de la propriété et des installations, des services de location et un accès privilégié aux installations de Costa Navarino.



Ces acquéreurs pourront également profiter b[d'une multitude d'activités sportives et culturelles, d'une gastronomie haut de gamme, de 4 parcours de golf et d'une plage de sable d'un kilomètre de long. Assurés d'une grande facilité d'accès tout au long de l'année, ils bénéficieront de la sécurité d'un complexe fermé.