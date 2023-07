Droits des voyageurs : peut-on annuler ou reporter son voyage en Grèce ?

TourMaG.com - Les clients présents en Grèce, près des incendies, et qui souhaiteraient rentrer plus tôt peuvent-ils demander un retour anticipé ?



Me Emmanuelle Llop : Ici, si l’on n’est pas (encore) dans le cadre des CEI, on pourrait se trouver dans un contexte de non-conformité éventuelle dans le sens où une part importante des services de voyages ne pourrait être fournie à cause des incendies.



L’opérateur pourrait soit proposer des services de remplacement de qualité égale ou supérieure sans supplément de prix ou avec remboursement si la qualité en est inférieure.



S’il s’avère impossible de proposer d’autres services ou si le client les refuse, il faut alors rembourser les services non-fournis ou accorder au voyageur un retour anticipé dans les meilleurs délais en fonction des circonstances et sans frais supplémentaires.



Là encore cependant, tout sera question d’appréciation de la situation et des conditions sur place.



J’ajoute dans tous les cas que nous venons d’envisager que, même en cas de CEI, les prestations qui ne seront pas fournies parce que le séjour est écourté ou modifié devront être remboursées selon la valeur vendue au voyageur. Seuls les dommages-intérêts sont exclus en cas de CEI puisqu’il n’ y pas de responsabilité du professionnel ici.



TourMaG.com - Dans ce cas de figure, une assurance peut-elle compléter les obligations du voyagiste ?



Me Emmanuelle Llop : Bien entendu, depuis le volcan islandais , les assureurs proposent des produits spécifiques « force majeure », « retour impossible », « séjour prolongé » ou autres qui vont notamment permettre la prise en charge des frais induits par la situation.



Il ne s’agit pas de compléter les obligations des opérateurs, qui ressortent plutôt de leur RCP mais de procurer aux voyageurs des remboursements complémentaires et des indemnités éventuelles s’ils perdent des prestations payées.



Attention, les éventuelles prises en charge par les assureurs ne se cumulent pas avec les remboursements par les agences ou les TO !