Canicule, incendies : faut-il toujours partir en Grèce ?

A côté de la vague de chaleur, plusieurs incendies se sont déclarés en Grèce dont un à une quarantaine de kilomètres d'Athènes et un autre à Rhodes : "J'ai eu mon réceptif, le vent s'est calmé, et l'incendie semble baisser d'intensité. Pour l'heure il n'y a aucun impact sur Athènes.



Seulement sur Rhodes, certaines routes sont coupées, et cela peut entraîner quelques modifications d'itinéraires, mais rien de très compliqué à résoudre", précise Nicolas Ivaldi.



Cette année le tourisme en Grèce devrait à nouveau faire une bonne saison estivale. "Ici il fait chaud oui, mais les bus sont pleins, les ferries sont pleins et il y a toutes les nationalités", témoigne Nicolas Ivaldi.



"L'activité touristique à Athènes est en hausse, il y a de nombreux Américains, des visiteurs d'Amérique Latine et bien sûr des Européens, ajoute Christos Panaretou.



Après un passage à Athènes, ils se rendent généralement dans les îles, où la température est plus clémente. Dans les Cyclades nous avons 32°C ou 33°C."



Cette vague de chaleur n'inquiète pas particulièrement Christos Panaretou. "Il fait chaud en Grèce l'été. Et en août nous aurons les vents de la mer. Je pense que l'Italie et l'Espagne souffrent davantage des fortes températures..."



Ce qui l'inquiète davantage, c'est la hausse des prix de l'aérien et dans l'hôtellerie mais "les hôteliers commencent à comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi !"...