Canicule en Grèce : fermeture des sites archéologiques

, le ministre grec de la culture a annoncé la mise en place de nouveaux horaires de visites pour les différents sites archéologiques et sites historiques extérieurs de la ville d’Athènes parmi lesquels l’Acropole, l’une des plus grandes attractions touristiques de la ville,. Les visites pourront donc se faire tôt le matin, ou plus tard au cours de la soirée. Les monuments seront fermés lors des heures les plus chaudes de la journée. Plusieurs visiteurs ont dû être évacués à la suite de malaises provoqués par la nouvelle vague de chaleur. La capitale grecque, densément peuplée en été, souhaite œuvrer pour profiter de la saison estivale sans souffrir de la chaleur.