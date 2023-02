Appli mobile TourMaG



Hôtellerie de luxe : la frénésie d'ouvertures en 2023 🔑 Le marché européen du tourisme de luxe représente déjà entre 130 et 170 milliards d'€

Effet de rattrapage après la crise du Covid et dynamisme du marché du luxe se combinent : de très nombreuses ouvertures d'établissements somptueux marqueront 2023. A titre d'exemple, en voici une sélection, non exhaustive.

Rédigé par PAULA BOYER le Mercredi 8 Février 2023

Selon une étude réalisée l’année dernière par le cabinet Bain & Company, le marché du tourisme de luxe représentait déjà entre 130 et 170 milliards d'€ en Europe. Et il pourrait ... tripler d'ici dix ans.



Conséquence logique de ce dynamisme, combiné à un effet de rattrapage après la crise du Covid -le désormais fameux « revenge travel »-, les ouvertures d'établissements somptueux se multiplient en France et l'étranger.



L’examen attentif des nombreuses ouvertures –plusieurs dizaines- qui devraient faire date en 2023, confirme l'attrait de destinations touristiques lointaines, comme les Maldives, les Seychelles, la Thaïlande, les Etats-Unis, le Japon pour les voyageurs à fort pouvoir d'achat, mais aussi la pérennité de destinations plus proches comme la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, l'Espagne, le Maroc, le Moyen-Orient…



Ces ouvertures reflètent aussi la stratégie d'expansion des principaux groupes d'hôtellerie de luxe à commencer par IHG, The Peninsula, Hyatt, Radisson, Melia... Et aussi le renforcement ou l'émergence d'acteurs moins connus, attirés par le business du luxe.



1 - Istanbul sous les feux de la rampe Ce ne sera certes pas le premier établissement de luxe d’Istanbul ! Cependant, l’ouverture du The Peninsula fera date. Et pas seulement parce qu’elle est prévue le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin !



Ce nouveau cinq étoiles est absolument somptueux. Il est installé sur les bords du Bosphore dans quatre bâtiments, dont trois datent du début du XXe siècle, rénovés et classés monuments historiques. Il compte 177 chambres et suites, les unes avec vue sur le détroit reliant l'Orient à l'Occident, d'autres avec accès direct aux jardins, à la piscine extérieure, à l'embarcadère de l'hôtel ainsi qu'à d'élégantes boutiques de luxe.



Sa suite "Peninsula" se veut carrément "l’une des plus somptueuses et spacieuses de la ville". Enfin, les espaces communs, et notamment l'immense salle de bal qui pourra accueillir 820 personnes, sont tout bonnement grandioses.



1 - Istanbul sous les feux de la rampe

Ce ne sera certes pas le premier établissement de luxe d'Istanbul ! Cependant, l'ouverture du The Peninsula fera date. Et pas seulement parce qu'elle est prévue le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin !

Ce nouveau cinq étoiles est absolument somptueux. Il est installé sur les bords du Bosphore dans quatre bâtiments, dont trois datent du début du XXe siècle, rénovés et classés monuments historiques. Il compte 177 chambres et suites, les unes avec vue sur le détroit reliant l'Orient à l'Occident, d'autres avec accès direct aux jardins, à la piscine extérieure, à l'embarcadère de l'hôtel ainsi qu'à d'élégantes boutiques de luxe.

Sa suite "Peninsula" se veut carrément "l'une des plus somptueuses et spacieuses de la ville". Enfin, les espaces communs, et notamment l'immense salle de bal qui pourra accueillir 820 personnes, sont tout bonnement grandioses.

Situé non loin de Sainte-Sophie, de la mosquée Bleue et du Palais de Topkapi, The Peninsula Istanbul devrait contribuer au renouveau du quartier portuaire de Karaköy qui fait l'objet d'un projet de redynamisation avec musées, restaurants et commerces.

2 - Les Emirats du Golfe flirtent avec les superlatifs Pas de doute, les Emirats du Golfe n’ont pas fini de monter en puissance sur la scène de l’hôtellerie mondiale ! En a témoigné, pendant le week-end des 21 et 22 janvier 2023, en présence de 1200 invités VIP triés sur le volet, l’inauguration très bling-bling –orchestrée comme un événement mondial- de Atlantis The Royal à Dubaï.



Conçu par Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) et situé, à Dubaï, au cœur de Palm Jumeirah, L'Atlantis The Royal s’affiche comme le complexe hôtelier de tous les superlatifs.



Il propose sur 43 étages, une collection de 795 chambres et suites élégantes, un espace de bien-être de 3000 m2, une immense salle de bal, un centre d’affaire et de nombreux restaurants patronnés par de très grands chefs de réputation internationale….



Cet établissement qui offre une vue imprenable sur les toits de Dubaï et la mer d'Oman, a l'ambition de proposer à ses "hôtes" une " expérience qui redéfinira complètement leur vision du luxe" . Il devrait en tous cas contribuer à renforcer le développement de Dubaï.



Autre ouverture qui fera date, en août prochain, toujours à Dubaï, celle du Marsa Al Arab. Encore une adresse somptueuse ancrée sur la plus grande plage privée de l'Émirat : des audaces architecturales, 387 chambres et suites, neuf bars et neuf restaurants, un espace wellness & Spa de 1500 m2, un port de plaisance de 80 anneaux…



D’autres émirats du Golfe ne sont pas en reste, non plus. Ainsi, à l’automne prochain, à Doha, la capitale du Qatar, aboutira le projet –sur 19 étages- de Four Seasons Hotels & Resorts. Point de chambres ni de suites dans le Four Seasons The Pearl-Qatar, mais 161 appartements (de une à trois chambres) et 84 résidences privées et appartements avec conciergerie. Et aussi cinq bars et restaurants, de grands jardins, des piscines, plusieurs marinas, et bien sûr une plage privée …



Par ailleurs, Ras Al Khaimah, l’émirat le plus septentrional des Emirats arabes Unis (à 45 minutes de Dubaï), va se faire remarquer avec l’ouverture du troisième trimestre du Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort.



Ce complexe de 174 chambres, suites et villas sur pilotis, ouvertes sur le golfe persique, dans un éco-sanctuaire immaculé, est construit dans le style des Resorts des Maldives. Il illustre les nouvelles ambitions de cet émirat encore peu connu, dans le domaine du luxe.



Les Emirats ne sont plus seuls, au Moyen-Orient, à miser sur l'hôtellerie de luxe. L'Arabie Saoudite entend de plus en plus s'y faire une place aussi. Avec, en ce début d’année, l’ouverture du Six Senses Southern Dunes, The Red Sea dont l’architecture rend hommage à l’héritage nabatéen.

4 - La vocation "luxe" de la Côte d'Azur confortée Nice a ouvert le bal, au début de l’hiver, avec l'ouverture de l’Anantara Plaza.



Cet établissement fait partie des joyaux architecturaux de la Côte d’Azur avec sa façade Belle époque qui lui donne une allure glamour au centre du "Carré d’or" niçois. Construit dès le milieu du XIXe siècle, il était devenu par la suite le fameux Hôtel de France, lieu de rendez-vous des plus grands artistes et homme politiques.



L'Anantara Plaza Nice vient de bénéficier de trois ans de rénovation dans un style contemporain par le studio du décorateur londonien David Collins, le cabinet d’architecte Niçois, Jean-Paul Gomis et TBC Interiorismo. Il offre 151 chambres -dont 38 suites-, la plupart avec terrasses ou balcons donnant sur la mer, mais aussi un nouveau Spa, des salles de réunion, une salle de bain, un restaurant, un rooftop…



Si cette adresse de prestige renforce l’implantation en Europe du groupe hôtelier de luxe Anantara Hotels, Resorts & Spas (plus de 35 hôtels et propriétés dans le monde entier), elle conforte aussi la place éminente occupée dans le monde du tourisme de luxe par Nice Côte d’Azur et sa métropole qui comptent désormais pas moins de douze Hôtels 5* et palaces !



Cependant, d'autres villes de la Côte d'Azur sont aussi de la partie. Ainsi, à Cannes, la réouverture du prestigieux Carlton est prévue le 13 mars. Situé sur l’iconique boulevard de la Croisette, cet établissement mythique devenu la propriété du fonds d’investissement Katara Hospitality, sera désormais exploité sous le nom Regent Cannes, la marque upperluxury du groupe hôtelier IHG.



L'ambitieuse rénovation confiée à l’architecte d’intérieur Tristan Auer a pris deux ans et demi. Son objectif ? Apporter des éléments de design contemporain à l’établissement tout en préservant son âme Belle époque .



Viendra ensuite, au printemps, à Antibes cette fois, l'ouverture du Cap d’Antibes Beach Hôtel. Ce sera le seul hôtel de la Côte d’Azur à bénéficier d’un accès direct à la plage. Redesigné par Bernard Dubois, ce boutique hôtel 5 étoiles offrira 35 chambres et suites.



4 - La vocation "luxe" de la Côte d'Azur confortée

Nice a ouvert le bal, au début de l'hiver, avec l'ouverture de l'Anantara Plaza.

Cet établissement fait partie des joyaux architecturaux de la Côte d'Azur avec sa façade Belle époque qui lui donne une allure glamour au centre du "Carré d'or" niçois. Construit dès le milieu du XIXe siècle, il était devenu par la suite le fameux Hôtel de France, lieu de rendez-vous des plus grands artistes et homme politiques.

L'Anantara Plaza Nice vient de bénéficier de trois ans de rénovation dans un style contemporain par le studio du décorateur londonien David Collins, le cabinet d'architecte Niçois, Jean-Paul Gomis et TBC Interiorismo. Il offre 151 chambres -dont 38 suites-, la plupart avec terrasses ou balcons donnant sur la mer, mais aussi un nouveau Spa, des salles de réunion, une salle de bain, un restaurant, un rooftop…

Si cette adresse de prestige renforce l'implantation en Europe du groupe hôtelier de luxe Anantara Hotels, Resorts & Spas (plus de 35 hôtels et propriétés dans le monde entier), elle conforte aussi la place éminente occupée dans le monde du tourisme de luxe par Nice Côte d'Azur et sa métropole qui comptent désormais pas moins de douze Hôtels 5* et palaces !

Cependant, d'autres villes de la Côte d'Azur sont aussi de la partie. Ainsi, à Cannes, la réouverture du prestigieux Carlton est prévue le 13 mars. Situé sur l'iconique boulevard de la Croisette, cet établissement mythique devenu la propriété du fonds d'investissement Katara Hospitality, sera désormais exploité sous le nom Regent Cannes, la marque upperluxury du groupe hôtelier IHG.

L'ambitieuse rénovation confiée à l'architecte d'intérieur Tristan Auer a pris deux ans et demi. Son objectif ? Apporter des éléments de design contemporain à l'établissement tout en préservant son âme Belle époque .

Viendra ensuite, au printemps, à Antibes cette fois, l'ouverture du Cap d'Antibes Beach Hôtel. Ce sera le seul hôtel de la Côte d'Azur à bénéficier d'un accès direct à la plage. Redesigné par Bernard Dubois, ce boutique hôtel 5 étoiles offrira 35 chambres et suites.

Et ce n'est pas tout ! A Nice, en octobre, Maison Albar Hotels proposera une nouvelle adresse haut de gamme. Le cinq étoiles Maison Albar Hotels-Le Victoria offrira 132 chambres et suites, un spa de 600 m2n, des salles de séminaires et un rooftop doté d'un restaurant, d'un bar et d'une piscine.

5 - Londres frise l'emballement En matière d’hôtellerie de luxe, difficile désormais de battre Londres ! Dans une capitale britannique déjà bien pourvue en établissements très haut de gamme, plusieurs chaînes internationales font leurs débuts cette année, tandis que d’autres élargissent leur portefeuille.



Le groupe hôtelier The Peninsula qui n’est pas coutumier de multiplier les ouvertures à quelques semaines d’intervalle, succombe pourtant à la tentation en 2023. Peu après The Peninsula d’Istanbul (lire ci-dessus), ce sera le tour au premier Hôtel Peninsula de Grande-Bretagne d’être inauguré au cœur du quartier de Belgravia, à Londres.



Idéalement situé à Hyde Park Corner et arborant l'une des adresses les plus prestigieuses de la ville, The Peninsula London –une construction nouvelle- a été conçue avec le plus grand soin par le cabinet Hopkins Architects afin de s’intégrer de façon harmonieuse avec les bâtiments classés qui l’entourent.



L’établissement qui s'articule autour d'une vaste cour intérieure, aménagée par le designer de renommée mondiale Enzo Enea, dans le style d'un jardin anglais classique, comptera 190 chambres et suites au style raffiné ainsi que 25 résidences de luxe exclusives, en propriétés privées. Restaurants, centre de Spa et bien-être ainsi qu'une immense et grandiose salle de bal complèteront cette offre prestigieuse.



Cerise sur le gâteau, la flotte de voitures de luxe de l'hôtel se composera de quatre Bentley Bentayga hybrides sur mesure, d’un taxi Austin traditionnel de 1960 à motorisation électrique, ainsi que d’une Rolls-Royce Phantom 1935 soigneusement restaurée.



Pas de doute, ce nouvel hôtel répondra bien à la « "volonté de fournir un standard d’exception en termes d'élégance et de luxe ", déclinée par Clement Kwok, Président-Directeur Général de The Hongkong and Shanghai Hotels, Ltd, la société mère de The Peninsula.



L’ouverture de The Peninsula ne fait pas exception. Au printemps 2023, le premier établissement Raffles de Grande-Bretagne, The OWO, ouvrira ses portes à Whitehall, bâtiment historique de Londres.



Le premier Hotel London Mayfair ouvrira également ses portes au printemps. Ce Mandarin Oriental Mayfair est destiné à devenir le vaisseau amiral de la marque dans le pays.



Plus tard dans l'année, un des bâtiments les plus emblématiques de Londres, Admiralty Arch deviendra le premier Waldorf Astoria de la capitale, tandis que le quartier de Mayfair accueillera le premier hôtel St. Regis du Royaume-Uni. Cette année, la marque européenne d'hôtels lifestyle inspirés de l'art, Art’otel, ouvrira également son premier établissement au Royaume-Uni à deux pas de Battersea Power Station récemment rénovée.



Enfin, Londres verra aussi l’ouverture du Park Hyatt London River Thames et du Six Senses London, le premier établissement de la marque au Royaume-Uni.

6 - La Dolce Vita séduit toujours luxe » prisée.



C’est d'ailleurs dans la Ville éternelle qu’ouvrira, en mars 2023, le premier hôtel de la marque Six Senses. Il se présente comme une oasis de verdure au milieu de l'agitation de la Via del Corso.



Bénéficiant d'un emplacement de choix dans le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il se trouve à quelques pas du Panthéon et de l'emblématique Fontaine de Trevi. Installé sur la Piazza di San Marcello, dans le bâtiment historique du Palazzo Salviati Cesi Mellini qui date du XVe siècle, il offrira 96 chambres et suites à "l'ambiance apaisante".



Il se veut "la base idéale pour vivre des expériences significatives, enracinées dans l'héritage italien et la tradition romaine".



D'autres régions, parmi les plus prisées d'Italie, ne sont pas en reste. Venise pour commencer, où, en mai, ouvrira, à l'initiative du groupe français Evok Collection, le Nolinski Venezia, un 5 étoiles luxe.



En Toscane, ce sont encore des Français, Guillaume Foucher et Frédéric Biousse, créateurs en 2016 de la Collection les Domaines de Fontenille, qui seront à la manœuvre.



Juste après avoir ajouté deux propriétés en Provence (une près de Saint-Rémy-de-Provence, une dans leur Lubéron), les deux compères vont en ouvrir une autre (ce sera leur huitième propriété), en juin à Radda, au milieu des oliviers et des vignes du Chianti.



Cet établissement de rêve logera dans l'ancienne résidence d'été des Évêques de Sienne. Les trois bâtiments qui la composent la résidence et le campanile sont en grande partie classés. Vingt chambres et suites y ont été aménagés. Les amateurs de vins trouveront leur bonheur à l'Oenoteca et au bistrot.



6 - La Dolce Vita séduit toujours

Si la capitale italienne, bruyante et souvent mal entretenue, énerve parfois, elle n'en reste pas moins une destination « luxe » prisée.

C'est d'ailleurs dans la Ville éternelle qu'ouvrira, en mars 2023, le premier hôtel de la marque Six Senses. Il se présente comme une oasis de verdure au milieu de l'agitation de la Via del Corso.

Bénéficiant d'un emplacement de choix dans le centre historique, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il se trouve à quelques pas du Panthéon et de l'emblématique Fontaine de Trevi. Installé sur la Piazza di San Marcello, dans le bâtiment historique du Palazzo Salviati Cesi Mellini qui date du XVe siècle, il offrira 96 chambres et suites à "l'ambiance apaisante".

Il se veut "la base idéale pour vivre des expériences significatives, enracinées dans l'héritage italien et la tradition romaine".

D'autres régions, parmi les plus prisées d'Italie, ne sont pas en reste. Venise pour commencer, où, en mai, ouvrira, à l'initiative du groupe français Evok Collection, le Nolinski Venezia, un 5 étoiles luxe.

En Toscane, ce sont encore des Français, Guillaume Foucher et Frédéric Biousse, créateurs en 2016 de la Collection les Domaines de Fontenille, qui seront à la manœuvre.

Juste après avoir ajouté deux propriétés en Provence (une près de Saint-Rémy-de-Provence, une dans leur Lubéron), les deux compères vont en ouvrir une autre (ce sera leur huitième propriété), en juin à Radda, au milieu des oliviers et des vignes du Chianti.

Cet établissement de rêve logera dans l'ancienne résidence d'été des Évêques de Sienne. Les trois bâtiments qui la composent la résidence et le campanile sont en grande partie classés. Vingt chambres et suites y ont été aménagés. Les amateurs de vins trouveront leur bonheur à l'Oenoteca et au bistrot.

Enfin, à Capri, ce n'est plus fini du tout ! En mars, Piazza Umberto, le onzième joyau de la collection Oetker, écrira un nouveau chapitre de La Palma, le plus ancien (1882) et le plus chic des hôtels de Capri. Le consortium Reuben Brothers, son nouveau propriétaire, a confié sa gestion au groupe Oetker et racheté aussi, jouxtant La Palma, la Taverna Anema e Core, night-club, VIP de l'île. Les 32 chambres et 18 suites disposent toute d'un balcon ou d'une terrasse.

7 - Paris plus que jamais Ce ne sont pas les nouveautés qui feront défaut, en 2023, à la capitale française ! Le groupe Bertrand annonce, pour début mars, l'ouverture du Château des fleurs, un 5 étoiles de 37 chambres, bar et spa, décoré par l'agence d'architecture barcelonaise Quintana Partners qui a revisité les codes de l'Art Nouveau.



Cet établissement à l'élégance toute parisienne qui sera installé 19, rue Vernet, dans le 8e arrondissement près des Champs-Élysées, se veut en effet un hommage au Paris début XXe siècle.



Au printemps également, ouvrira le Norman Paris. Un hôtel de 37 chambres avec restaurant, bar et Spa imaginé par Thomas Vidalenc dans une décoration inspirée des années 1960 et de l'art graphique.

Enfin, à l'été, est annoncée la réouverture d'un symbole parisien, jadis demeure du célèbre écrivain dont il porte le nom -Balzac-, après une rénovation totale par Festen.



Cet hôtel comprendra notamment 55 chambres et Suites dont certaines avec une vue sur la Tour Eiffel, un Spa japonais, et toujours le célèbre restaurant Pierre Gagnaire.



De son côté, la Collection Adresse Hôtels annonce la création d'un boutique-hôtel somptueux et discret rue du 4 septembre, à deux pas de l'Opéra de Paris. Dans un décor aux inspirations japonisantes et Belle Epoque signé Laura Gonzalez, cet immeuble haussmannien en pierre de taille accueillera 26 chambres dont une suite sous les toits, un espace Spa et fitness avec une piscine privée. Un restaurant et un bar complèteront l'offre det établissement 5 étoiles.



Enfin, le 1er avril, en plein cœur du quartier du Faubourg Montmartre (très exactement 24 rue Cadet. Paris 9e), c'est La Fantaisie Paris qui ouvrira ses portes. Imaginées comme des havre de paix, les 73 cambres et suites -ainsi que le Spa- permettront de se déconnecter dans un univers urbain, élégant, au style un peu décalé.

8 - Mais Lyon n'est pas en reste Sa réouverture était annoncée pour l'été. Elle aura finalement lieu en septembre. Après trois ans de travaux, le prestigieux Cour des Loges Lyon, ainsi que son spa, son bistrot, son bar-épicerie et son restaurant gastronomique étoilé Michelin, rouvrira en tant qu'hôtel de la marque de luxe, Radisson Collection, Il sera alors le premier Radisson Collection de France.



La rénovation a d'autant plus été soignée que Radisson a tenu à respecter l'histoire du lieu, indissociable de celle du Vieux-Lyon : l'hôtel occupe en effet quatre bâtiments - reliés par une cour - construits jadis pour les marchands, les banquiers ou imprimeurs, nombreux au XVe et XVIe siècles lorsque la ville abritait quatre foires commerciales exemptées de taxes par décrets royaux. Quant à son restaurant gastronomique étoilé Les Loges, il est une "institution" à Lyon. Et il devrait le rester. image.png (679.53 Ko)



9 - Un Maroc toujours à la pointe En ce moment, il ne passe pas guère de semaine sans que l’ouverture d’un nouvel hôtel de luxe soit annoncée dans le royaume chérifien.



Mi janvier, le groupe Four Seasons annonçait celle, après travaux, du Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, à Rabat. Cet établissement logé dans un ancien palais royal comptera notamment 204 chambres et suites luxueuses et sept restaurants.



Fin janvier, c’est la chaîne internationale Hyatt qui a annoncé l’ouverture de son tout premier Resort front de mer, dans la station balnéaire de Taghazout Bay, entre océan et montagnes de l’Atlas. Le Hyatt Regency Taghazout disposera de 190 chambres et suites, surplombant deux piscines extérieures et offrant des vues spectaculaires sur l’océan comme sur l’arrière-pays. Imaginé par le studio Valode & Pistre ainsi que par l’architecte d’intérieur franco-algérien Imaad Rahmouni, cet établissement fait dialoguer les mille nuances bleutées du style océanique avec des matériaux naturels (rotin, osier, bois, corde, marbre gris d’Agadir, etc.) et une subtile touche marocaine.



Enfin, en avril, c’est à Marrakech qu'ouvrira un Park Hyatt, dans le quartier résidentiel et de loisirs d'Al Maaden. Une adresse de 700 m2 baignée de lumière naturelle grâce à sa verrière spectaculaire. L’intérieur alliera déco douillette et matériaux. Les amateurs de golf apprécieront le 18 trous de ce nouveau Park Hyatt, le quatrième du Maroc Conçu par Kyle Philipps, ce parcours offrira une vue sur l'Atlas comme nombre des 181 chambres. image.png (679.53 Ko)



10 - L'Espagne et la Grèce, encore et encore Destinations déjà prisées, l'Espagne et la Grèce entendent manifestement conforter leur place sur le marché du luxe.



En témoigne, par exemple, la réouverture de La Zambra, en Andalousie, niché dans les collines de Mijas, entre les villes de Malaga et Marbella. Ce sera désormais un établissement de The Unbound Collection signé Hyatt.



La Zambra va conserver ses célèbres tours bleues et sa façade blanche mais elle a été entièrement rénovée avec des matériaux locaux et dans des tons doux qui subliment son identité andalouse.



En Espagne toujours, mais cette fois-ci sur l'Ile de Minorque classée " Réserve mondiale de la biosphère" , est prévue, en juin, l'ouverture du Relais&châteaux Le Cap Menorca Llucalari, au milieu de trente hectares de jardins et à un kilomètre de la mer Méditerranée. Les quinze suites disposent, chacune, de leur propre jardin et piscine privées. Ses deux restaurants invitent évidemment à découvrir une cuisine créative aux influences méditerranéennes.



En Espagne encore, le groupe hôtelier familial Meliá -fondé en 1956 à Majorque et désormais coté en bourse à Madrid - confirme aussi son intention de devenir un acteur plus important du secteur du luxe. Parmi les sept ouvertures annoncés de part le monde par Meliá en 2023, l'Espagne n'a pas été oubliée puisque figurent notamment le Paradisus Gran Canaria et le Paradisus Lanzarote.



Côté Grèce, le Mandarin Oriental qui va ouvrir en avril, mérite tout particulièrement d'être mentionné. En effet, pour sa première implantation hellénique, le groupe hongkongais sera le quatrième cinq-étoiles luxe du complexe touristique Costa Navarino développé au sud-ouest du Péloponnèse, dans la région de Messénie.



Toits végétalisés, matériaux locaux, approche écoresponsable, les 41 chambres et 48 villas avec vue sur la Méditerranée feront corps avec le paysage tout comme les piscines creusées dans la roche. Le tout a été conçu par Tombazis & Associates.

11 - Enfin, l'Afrique aussi En ce début d'année 2023, c'est dans un quartier animé de Johannesburg, la plus grande ville d'Afrique du sud, que le nouveau Park Hyatt ouvre ses portes. Le designer primé Yabu Pushelberg a donné à cette propriété emblématique un nouvel éclat luxueux. L'établissement proposera à ses clients plus de 30 chambres et suites, un restaurant spacieux et un bar d'ambiance.



C'est également un établissement exceptionnel qui ouvrira ses portes l'été prochain en Tanzanie, non pas dans un milieu urbain chic, mais dans un environnement naturel préservé et protégé. C'est en effet dans le cratère du Ngorongoro que le groupe espagnol Meliá ouvrira son quatrième hôtel de luxe dans ce pays d'Afrique de l'est. Ce safari lodge cinq étoiles baptisé Ngorongoro Lodge a été récemment rénové.



Il offrira 53 chambres, soit le plus grand nombre de chambres d'hôtel dans ce cratère classé au Patrimoine mondial de l'Unesco.



Cet établissement offrira en priorité des emplois aux populations Masaïs vivant dans les villages proches. Il contribuera aussi au financement de programme d'alphabétisation en partenariat avec l'ONG Born to Learn et organisera des expositions d'artistes locaux. Un hôtel idéal pour des voyageurs exigeants.

Publié par Paula Boyer

Publié par Paula Boyer

