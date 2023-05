Les villas privées entendent réinventer le luxe hôtelier 🔑

"les villas privées réinventent le luxe hôtelier"

"répondre à la demande d'une clientèle nouvelle"

Ainsi, à la mi-mars à Paris, en présentant les résultats de son récent rebranding et les perspectives d'avenir de son groupe, François Esnault , le PDG de Sunlife (ex-Sun Resorts), a-t-il souligné que le groupe mauricien avait également investi dans des résidences hôtelières et dans des villas privées.Sun life ne fait évidemment pas exception. Un mois plus tard, quatre importants opérateurs ont tenu une conférence de presse commune à Paris sur le thème :Parmi eux, Alabama Luxury residences installé aux Canaries, TEMES S.A., développeur et opérateur leader dans le tourisme et l’immobilier haut de gamme implanté notamment à Costa Navarino, dans la péninsule du Péloponnèse (Grèce), le groupe The Lux Collective (il gère 16 resorts et hôtels à l'île Maurice, en Chine, aux Maldives et à l'île de la Réunion) et enfin, le groupe Althoff hotel villa Belrose installé sur la côte varoise...Depuis, d'autres opérateurs hôteliers ont également mis en avant les villas de luxe proposées en location.Cette succession d'annonces laisse, de prime abord, interrogatif :La véritable frénésie d'ouvertures (ou de réouvertures) de 5 étoiles et de palaces dans le monde entier, en cette année 2023 post-Covid, donne à penser qu'il n'en est rien. Alors ? Il s'agit plutôt de, comme le confirme Robert-Jan van Straaten , directeur général de l’Althoff Villa Belrose, basée à Gassin, dans le Var,