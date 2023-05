Paris : Highstay veut réinventer les codes de la location d'appartements de luxe

"(re)vivre la capitale comme nulle part ailleurs"

"réinventer les codes de la location d’appartements touristiques de luxe" avec ses pied-à-terre privés, gérés par des House-Managers.



Le trio mise donc sur des propriétés haut de gamme, situées uniquement dans les lieux les plus emblématiques.



Avec, à la clé, une conciergerie et des services hôteliers sur mesure. Jess Levy, Éric et Michael Dayan espèrent ainsi i["combler les attentes d’une clientèle exigeante, en quête d’immersions, d’émotions et de confort".

viennent de fonder Highstay, Le trio, passionné par la Ville Lumière et son patrimoine, propose à ses hôtes de. Et il entend rien moins que