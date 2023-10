Marcel Thoma nommé directeur général du Mandarin Oriental New York

Quelques mois seulement après son arrivée, il est devenu directeur général du Mandarin Oriental, Marrakech où Alain-Thomas Brière lui a succédé au début de ce mois d'octobre 2023. Le complexe hôtelier situé sur 20 hectares de jardins parfumés et d’oliveraies, à quelques minutes du centre de la ville, vient de fêter son huitième anniversaire.



Né à Zurich, en Suisse, et diplômé de la prestigieuse École Hôtelière de Lausanne, doyenne mondiale des établissements de formation hôtelière, Marcel Thoma a l'allemand comme langue maternelle. Mais, il parle aussi couramment l'anglais, le français et l'espagnol.



Il compte désormais plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le monde de l'hôtellerie. Après avoir débuté sa carrière à Zurich, dans le boutique-hôtel de luxe Widder, il l'a poursuivie au Ritz-Carlton, en Espagne et au Mexique.



Il a ensuite occupé plusieurs postes de direction au Rosewood Hotels & Resorts, à New York, au Carlyle, à New York et au Swire Hotel's The Upper House, à Hong Kong.