Le Mandarin Oriental Singapour rouvre ses portes

Situé non loin de l'aéroport Singapour Changi et du quartier commerçant d'Orchard Road, à 10 minutes à pied à peine de la station de métro MRT City Hall, ce 5 étoiles surplombe Marina Bay.Depuis son inauguration en 1987, cettecombinée à la qualité de ses prestations, en a fait une adresse de luxe incontournable de la cité-État asiatique. Avec sesil est considéré comme l’un des plus beaux hôtels de la petite république d’Asie du Sud-Est.L'hôtel affiche désormais de, depuis le grand hall en passant par les chambres et Suites et les restaurants et bars. L'architecte d’intérieur Jeffrey Wilkes, du cabinet DesignWilkes , a supervisé cette transformation.Il a puisé son inspiration dans les éléments caractéristiques de Singapour tels que l'architecture Peranakan - un style architectural traditionnel qui combine des éléments orientaux et occidentaux, que l’on retrouve principalement sur des carreaux, des céramiques et des sculptures traditionnelles.Le travail de Jeffrey Wilkes s'inspire également des maisons coloniales noires et blanches du XIXe de Singapour - avec leur mélange éléments tropicaux et d’art décoratif ; ainsi que des Angsana, des arbres tropicaux originaires d’Asie du Sud-Est, répandu à Singapour et réputé pour leurs précieux bois et leur potentiel ornemental.