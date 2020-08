Milan : le Mandarin Oriental rouvre ses portes le 1er septembre 2020

Après ses restaurants en mai, le Mandarin Oriental Milan annonce sa réouverture complète à partir du 1er septembre 2020.



Situé à quelques pas du quartier de la mode et des arts de Brera, l'établissement propose 70 chambres et 34 Suites, un restaurant gastronomique italien, Seta, dirigé par le chef Antonio Guida ainsi qu'un Spa de 900m² comprenant six salles de soins, un salon de coiffure, un salon de manucure et de pédicure, un centre de remise en forme et une piscine intérieure.



Pour l’occasion, l’hôtel dévoile une offre spécifique pour ses hôtes : le pack « Staycation » par M.O. comprenant un petit-déjeuner pour deux au Mandarin Bar & Bistrot, un check-in anticipé ainsi qu’un check-out tardif, une bouteille de vin pétillant et un crédit d’hôtel par réservation de 100€ par chambre ou 200€ par suite.