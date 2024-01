Milan : ouverture du Gran Meliá Palazzo Cordusio

Quant à l'offre gastronomique, très variée, elle résulte de la collaboration entre Palazzo Cordusio et Sunset Hospitality Group.Au final, ce sontqui sont proposés, avec notamment une Pasticceria, un bar à cocktails, un restaurant italien et un restaurant japonais.Conçu comme une oasis urbaine dans le cœur vibrant de Milan, le Palazzo Cordusio dispose aussi d'unLe Palazzo Cordusio est le premier hôtel de la marque Gran Meliá à Milan,Il est, en Italie,, groupe hôtelier qui, fondé en 1956 à Majorque (Espagne), exploite désormais plus de 400 hôtels (portefeuille et pipeline) dans plus de 40 pays, et sous 10 marques différentes.L'inauguration de Palazzo Cordusio représente une étape décisive pour ce groupe : elle Gran Meliá est première marque espagnole d'hôtels de luxe. Elle a l'ambition de cultiver luxe intemporel, architecture éblouissante et culture espagnole.Cette enseigne cinq étoiles compte actuellementParmi ceux-ci, on peut citer Gran Meliá Iguazú en Argentine, ainsi que le Palacio de los Duques Gran Meliá à Madrid. Tout comme la Villa Agrippina Gran Meliá à Rome, le Palacio de los Duques Gran Meliá à Madrid est installé dans un palais reconverti et est affilié au prestigieux réseau Leading Hotels of the World.