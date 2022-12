Le groupe Meliá se renforce dans le luxe

Alors que se tient le salon ILTM à Cannes, le groupe hôtelier Meliá confirme son intention de devenir un acteur plus important du secteur du luxe.



Un hôtel sur trois qu’ouvrira le troisième plus grand groupe hôtelier d’Europe entre 2023 et 2026 fera partie de son portefeuille de propriétés de luxe.



Ces ouvertures permettront à ce groupe familial fondé en 1956 à Majorque et désormais coté en bourse à Madrid d’accroître de 40% son portefeuille de luxe.



Dès 2023, le luxe sera d’ailleurs le trait commun aux sept nouveaux établissements que Meliá Hotels International ouvrira.



Pourtant, ces établissements seront de styles pour le moins variés : version urbaine chic en Italie, version all inclusive pour les familles aux Canaries ou encore version safari lodge en Tanzanie.



« Sur le marché actuel, le luxe et l’exclusivité ne peuvent plus être définis d’un seul point de vue. C’est pourquoi nos marques de luxe (Grand Meliá, The Meliá Collection, ME by Meliá et Paradisus by Meliá) cherchent à aborder le monde du luxe de différentes manières. Notre mission est de proposer des voyages conscients pour un style de vie enrichissant », explique Gabriel Escarrer, PDG de Meliá Hotels international.