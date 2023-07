Milan, les lieux incontournables de votre voyage en Italie

Duomo

en Italie qui vaut vraiment la peine d’être visitée. Ce lieu emblématique de l’Italie attire chaque année des milliers de visiteurs à la recherche d’un patrimoine historique unique.Visiter Milan, c’est faire un véritable voyage dans le temps, à la découverte deet duque l’on retrouve dans cette architecture si particulière. Place allégorique de la vie milanaise, lareprésente littéralement le cœur de la ville. Situé en plein centre-ville, c’est un lieu de rencontres, de performances artistiques et de tourisme remarquable.Sur cette place, on retrouve ladite le “”, dont la construction a nécessité plus de 5 siècles, et s’est achevée en 1932. Cette œuvre mêlant style gothique, néoclassique et néogothique attire l'œil du visiteur par son imposante façade blanche, ses reliefs sculptés et les multiples pinacles de la toiture. Si l'intérieur du monument vaut le détour, vous devez absolument monter sur lepour profiter d’un superbe pDe plus, cela vous donnera l'opportunité d’étudier de plus près les détails de l’édifice. Cette promenade privilégiée sur les toits du centre historique est un véritable immanquable lors de votre séjour à Milan.A deux pas du Duomo, toujours sur la place, vous pourrez accéder à la. Cette galerie commerçante vous en mettra plein les yeux avec sa toiture de verre, les mosaïques de ses sols et les superbes boutiques qui s’y trouvent, comme notamment la boutique de Louis Vuitton, Prada ou encore Gucci. Laet les différents lieux d’intérêt qui s’y trouvent sont facilement accessibles en transports en commun, en bus, en métro depuis la gare centrale de Milan (lieu d’arrivée de la majorité des touristes internationaux).Il y a énormément de choses à faire à Milan si vous êtes adepte d’histoire et de patrimoine. Découvrez notamment, une superbe église qui abrite l’un des tableaux les plus importants de l’histoire :Parmi les nombreux lieux d’intérêt de Milan, on retrouve également le, une immense forteresse construite au cœur de la ville sur les ruines d’une ancienne citadelle. La forteresse abrite aujourd’hui un musée.Envie d’une visite enrichissante ? Découvrez ledans lequel vous pourrez découvrir l’évolution des découvertes techniques et des avancées technologiques jusqu’à l’ère moderne.