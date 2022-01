ITA Airways ouvre deux salons aux aéroports de Rome et Milan

ITA Airways ouvre deux nouveaux salons dans les aéroports de Rome Fiumicino et Milan Linate. Ces Lounges baptisés respectivement « Piazza di Spagna » et « Piazza della Scala », sont ouverts à tous les passagers munis d'un Business Class sur l'ensemble du réseau ITA Airways, les membres Premium et Executive du programme de fidélité Volare et Elite Plus Sky.. Sa taille est de 1 000 mètres carrés avec 200 sièges pour ses clients.De son côté,et couvre une superficie de plus de 400 mètres carrés avec 54 sièges pour ses invités.Les deux salons disposent d'une connexion Wi-Fi, d'écrans de télévision diffusant les nouvelles du jour et d'un écran permettant de vérifier les heures de départ des vols.