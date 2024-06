Riyad et Jeddah, nouveautés ITA Airways !

Les vols se feront avec l’Airbus A321neo, qui offre un rayon d'action et des performances exceptionnelles.



Efficace et silencieux, l'A321neo affiche une consommation de carburant réduite de plus de 20 %.



C'est le premier avion monocouloir configuré avec trois cabines distinctes : Classe affaires (12 sièges), Premium Economy (12 sièges) et Economy (141 sièges, dont 12 Comfort Economy).



Les caractéristiques distinctives de l'A321neo comprennent la cabine Airspace avec de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux, la dernière génération de sièges, le nouvel éclairage intérieur personnalisé d'ITA Airways et les compartiments supérieurs XL.



Chaque siège est équipé du dernier système de divertissement, avec vidéo et audio "à la demande" , des écrans tactiles de 17,3'' (Business), 15,6'' (Premium Economy) et 13,3'' (Economy) à faible réflectivité et résolution 4K pour une expérience utilisateur simple, fluide et intuitive.