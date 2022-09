Visiter Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite

La ville de Riyad aux plus de 5 millions d'habitants promet une expérience shopping ultime, des sorties 24/24 et des vues à couper le souffle depuis les gratte-ciels de sa skyline.Comme toute ville d'Arabie saoudite, Riyad abrite des centres commerciaux ultra modernes démesurés. C'est même le paradis des fashionistas et des touristes accros aux nouvelles technologies. Vous ne verrez pas le temps passer dans les boutiques du Riyadh Park Mall (132 000 m2) dont l'architecture vaut également le détour. Pour plus d'authenticité, direction les souks traditionnels. Véritable labyrinthe dans l’enclave historique de Diriyah, Souq Al Zal vous entraînera dans un dédale de ruelles animées et de boutiques colorées. Vous aimerez également Almaigliah Souq, idéal pour y négocier une fragrance orientale ou y trouver les vêtements appréciés des Saoudiens (abaya, thobe, bisht…). Pour vos achats de bijoux or/argent ou de diamant, direction Souk Al Owais ou Souq Taibah.Prenez de la hauteur pour admirer Riyad du Sky Bridge du Kingdom Center, l'un des plus hauts gratte-ciels d'Arabie saoudite (302 m). Son ascenseur ultra rapide vous emmènera au 7ème ciel, sur sa plate-forme au 99ème étage ! La vue de nuit y est tout simplement féerique. Frissons et vue spectaculaire garantis pour 69 SAR (environ 18 €). Au 77ème étage de la tour à la forme si particulière, la plus haute Mosquée du monde, celle du Roi Abdullah. Vous y trouverez également de nombreuses enseignes de luxe. Faites un tour au King Abdullah Financial District, un quartier d’affaires d'où sortent 59 gratte-ciels. Pourquoi ne pas prendre le monorail futuriste automatisé qui y fait une boucle de 3,8 km et semble voler à 15 m du sol ?Restaurants, cafés, hôtels, cinémas… vous n'aurez que l'embarras du choix. Profitez de votre passage au Al Mamlaka Kingdom Tower pour tester les nombreuses enseignes du Food Court ou pour réserver à l'ultra chic Four Seasons. Riyad, ville du gigantisme, ne déroge pas à la règle côté cafés. Une pause au Al-Masaa, le plus grand au monde depuis 2014 vous permettra d'admirer la tour sous un autre angle. Un dîner au restaurant de l'Al Faisaliah Center, la tour au globe d'or, restera gravé dans votre mémoire. The Zone, regroupe en plein air de nombreux restaurants gastronomiques et enseignes prestigieuses autour d'une fontaine dansante.