Arabie saoudite, les informations utiles

Il est difficile de visiter l'Arabie saoudite sans visiter les endroits suivants.Seul aquarium ouvert en Arabie saoudite, le Fakieh Aquarium offre éducation et divertissement en présentant les merveilles du monde sous-marin de la mer Rouge et d'autres mers et océans de cette planète. Vous trouverez plus de 200 espèces de l’aquarium Fakieh, dont requins, groupies, raies, labres, hippocampes et malais.Les familles peuvent également profiter chaque jour de merveilleux spectacles de dauphins et d'otaries. Vous aurez également l'occasion de nager avec les dauphins.Le jet d'eau détenant le record absolu de hauteur au monde est situé à Djeddah. Il peut s'élever en moyenne jusqu'à 240 mètres et est déjà arrivé à 312 mètres avec un vent favorable de deux fois la hauteur du jet d’eau de Genève, soit la taille de la Tour Eiffel à titre de comparaison.À ses pieds, l'eau monte à plus de 375 km/h. Le Jet d'eau du roi Fahd se compose de trois grandes pompes, chacune capable de pomper 625 litres d'eau par seconde. Plus de 18 tonnes d'eau seront projetées en 15 secondes. Il a été commandé en 1985 et conçu par la société française SGI Ingénierie.Le Parc à Thème Al-Shallal couvre une superficie de 60 000 mètres carrés dans un emplacement privilégié à Jeddah Corniche. Il a environ 1 million de visiteurs chaque année. Il a subi des changements majeurs ces dernières années dans le but de devenir le meilleur parc d'attractions d'Arabie saoudite.Al-Shallal est un lieu parfait pour les familles, qu'il s'agisse d'une balade passionnante sur une nouvelle fronde ou des montagnes russes, d'une séance de patinage ou d'une balade en bateau autour d'un lac. Vous pouvez également dîner dans un restaurant sur le thème de la cuisine chinoise et libanaise.Le Zoo de Riyad est situé dans le quartier Almalaz de Riyad, en Arabie saoudite. Construit à l'origine en 1987, il a une superficie totale de 161 000 m2 et abrite plus de 190 espèces d'animaux, dont trois espèces majeures : les mammifères, les oiseaux et les reptiles.Vous aurez la possibilité d'y faire des promenades en train et des visites. Vous pouvez profiter également des services suivants :• Un restaurant.• Un café qui contient un espace extérieur• 6 kiosques de collations• Une place extérieure• Des salles de prière pour hommes et femmes• 10 toilettes• Un théâtre• Une boutique de cadeaux• Un cinéma 5D• Un centre de conservation• Une fontaine principale et plus de 20 000 arbres et fleurs assortisLe Parc Atallah Happy Land est une destination familiale amusante à Djeddah. Situé près du centre-ville sur la Corniche, surplombant la mer Rouge, c'est l'un des premiers parcs d'attractions d'Arabie saoudite. Il propose des attractions intérieures et extérieures pour tous les âges. Son parc extérieur propose de nombreux manèges pour adultes et enfants.​​​Le fort Al-Masmak est estimé à ce jour comme l'un des rares bâtiments originaux de Riyad. Il représente l'étape d'unification et de l'établissement du Royaume d'Arabie saoudite avec la grâce du défunt fondateur le Roi Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud.​La chaussée King Fahd, longue de 25 km, relie le Royaume de Bahreïn et la partie orientale du Royaume d'Arabie saoudite. Le barrage qui traverse le golfe de Bahreïn dans le golfe Persique commence à Al Aziziyyah, au sud d'AlKhobar, en Arabie saoudite, et s'étend jusqu'à Al Jasla, à l'ouest de Manama à Bahreïn. Il se compose de deux sections : un long pont de Khobar à l'île de Nasan à Bahreïn et une courte route de Nasan à l'île principale de Bahreïn.Il s'agit d'un musée de l'aviation qui enregistre le développement historique de la Royal Saudi Air Force depuis sa fondation par le roi Abdul Aziz jusqu'à nos jours.Dans la première phase, le musée comprend une salle d'exposition intérieure principale avec de vrais avions et quelques petits modèles d'avions qui ont servi l'armée de l'air saoudienne, ainsi que quatre cabines d'exposition et un coin spécial pour l'histoire de l'armée de l'air.Al Tayebat International City est le joyau caché de la ville de Djeddah. C'est un immense musée qui représente l'histoire de ce lieu. C'est aussi une combinaison parfaite d'art et de culture. Il possède une belle collection d'objets islamiques internationaux.Des vieilles pièces de monnaie aux meubles modernes, vous pouvez voir de nombreuses choses ici. Même le bâtiment lui-même est un bel exemple du style architectural traditionnel qui dominait auparavant cette zone. La section restauration du bâtiment sert une savoureuse cuisine locale.Le cratère d'Al Wahba, large de 4 km et profond de 250 m, est l'une des trésors naturels les plus extraordinaires d'Arabie saoudite. C'est une vaste dépression avec un lac opaque au centre.Le cratère a été creusé au bord ouest du plateau basaltique Hafer Kishb. Il se trouve aussi à environ 250 km, à deux heures au nord de Taif et à quatre heures de route de Djeddah. Le paysage lunaire offre une expérience du monde presque différente à ceux qui l'escaladent tout en admirant la vue magnifique sur le désert depuis le bord du cratère.Al-Hasa est une oasis qui se trouve à peu près à 60 km au cœur des terres du golfe Persique. En général, les oasis sont considérées par l'UNESCO et Med-O-Med comme un échantillon du génie humain en action.