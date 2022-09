Tout sur la géographie de l'Arabie saoudite

Les déserts prédominent en Arabie saoudite, mais la taille, la forme et la couleur des dunes qui recouvrent à elles seules les vastes déserts rendent la géographie de l'Arabie saoudite très diversifiée.La partie sud des monts Sarawat (composée des montagnes Asir, Sarawat-el-Asir et des montagnes du Yémen, Sarawat-el-el Yémen) est caractéristique du sud-ouest, très verte et contrastée avec le reste du Pays.Le Nadj escarpé d'origine sédimentaire au centre du pays n'est rien de plus qu'un demi-frère du plateau cristallin du Naji occidental. Pour les zones couvertes de lave du nord et de l'ouest du pays, d'un point de vue géomorphologique et culturel, elles offrent le contraste le plus frappant avec les vastes mers de sable du nord, du sud et de l'est.