Découvrez Djeddah, la ville portuaire historique de l'Arabie saoudite

De par sa situation dans le Hedjaz et au bord de la mer rouge, Djeddah a un climat désertique. Ce dernier est catalogué comme chaud et sec selon la classification de Köppen-Geiger. Ainsi, la région est très ensoleillée et elle compte plus de 3 600 heures d’ensoleillement par an.Entre les mois de janvier à mai, la chaleur reste agréable, avec des températures maximales vacillant entre 28 et 34 degrés. Ces dernières atteignent les 37 degrés au cours du 5ème mois de l’année et commencent à devenir dérangeantes. Mais les mois les plus chauds sont incontestablement juin, juillet, août, septembre et octobre. On y enregistre jusqu’à 39 degrés. Et si le vent chaud commence à souffler, 10 degrés de plus peuvent être ressentis. Enfin, vers la fin de l’année, la météo est plus clémente et on revient à 32 degrés et c’est à ce moment-là qu’on enregistre le plus de précipitations.Ainsi, vu ces conditions météorologiques, la période idéale pour partir à Djeddah se situe entre janvier et mai puis d’octobre à décembre.Notez que malgré la chaleur, il est fortement recommandé de ne pas s’habiller de manière très dévêtue. Nous vous conseillons vivement de veiller à couvrir vos genoux et vos épaules lorsque vous serez dans les lieux publics, et ce, quel que soit votre sexe. Il faudra, par ailleurs, faire également attention aux inscriptions sur vos tee-shirts. Certaines pourraient offenser les Saoudiens et les règles de bienséance locales.