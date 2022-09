Pour les autres VISA, en tant que ressortissant français, vous devez vous adresser au consulat d’Arabie Saoudite en France. N’oubliez pas d’effectuer les procédures de pré-enregistrement en ligne. L’opération est payante. Une fois achevée, vous pourrez alors déposer votre dossier.Pour l'obtention du précieux sésame, vous devez remplir le formulaire officiel fourni par l’ambassade du Royaume en France. Là encore, vous pouvez passer par le même lien que l’on vous a fourni un peu plus haut.Si vous êtes un technicien, ingénieur ou une quelconque personne éligible au VISA de visite commerciale ou d’affaires, vous devez alors formuler une demande pour un VISA de visite de Travail. Dans ce cadre, il faut fournir un justificatif de déplacement, comme la lettre de mission, mais pas seulement.Votre dossier doit comprendre deux photos d’identité récentes, couleurs, identiques et au format 4,5 x 3,5 cm. Si vous préférez vous prendre en photo avec votre smartphone, vous pouvez solliciter les services des entreprises spécialisées pour adapter les clichés aux exigences des autorités saoudiennes.Le passeport est obligatoire. Il doit être valable pour au moins 6 mois supplémentaires. Le document de voyage doit également comprendre une page totalement vierge sans inscription. C’est là que les autorités compétentes vont pouvoir déposer le VISA. N’oubliez pas de joindre une copie de votre passeport.Si vous êtes un professionnel envoyé par votre entreprise pour un travail spécifique, vous devez joindre votre lettre de mission. La lettre d’invitation, pour sa part, est ratifiée par la Chambre de Commerce en Arabie Saoudite.N’oubliez pas de souscrire à une assurance rapatriement, en plus de votre assurance voyage et médicale.