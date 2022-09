Les interdits en Arabie saoudite : ce qu’il faut savoir

Avant d’aborder les restrictions élaborées par les autorités sanitaires du Royaume pour endiguer la propagation du virus, voyons tout d’abord ce qu’il en est sur le plan social et culturel.L’Arabie saoudite ne manque pas de sites touristiques et de parcs. Toutefois, si vous avez l’intention de partager un bon repas avec des amis dans un restaurant, oubliez vite cette idée. De fait, dans ces établissements, la mixité entre les femmes et les hommes est interdite, à moins que vous ne soyez en famille avec vos enfants et votre épouse. Vous devriez aussi vous passer des promenades en couple dans les espaces verts.D’un autre côté, les hommes et les femmes n’ont pas le droit de partager les transports en commun. Là encore, ce n’est pas très pratique pour vos escapades entre amis. Pensez-y avant de commencer les procédures de VISA électronique pour vous rendre dans le Royaume.En tant que vacancier, c’est sûrement la dernière chose qui vous intéresse, mais il faut savoir que le gouvernement saoudien interdit totalement le pluralisme politique. C’est une puissante monarchie pétrolière où le pouvoir appartient au roi et à la famille royale. En d’autres termes, il n’y a pas d’élections. Si vous avez l’occasion de zapper parmi les chaînes TV saoudiennes dans votre hôtel, vous n’aurez aucune chance de voir des débats.Personne n’a le droit de critiquer publiquement le gouvernement dans le Royaume. Il en va de même pour la famille royale. Le moindre mot ou la moindre allusion risque de passer très mal et son auteur pourrait être lourdement sanctionné. L’Arabie saoudite fait partie des pays du Golfe où la liberté d’expression a encore beaucoup de chemin à faire.: Visiter Médine dans l'ouest de l'Arabie saouditeDepuis 2011, personne n’a plus manifesté publiquement dans le Royaume. Et pour cause : le printemps arabe dont la brise a soufflé dans certains pays du Maghreb.L’écoute de la musique est strictement interdite, notamment en public, à moins que vous ne vous rendiez dans l’une des discothèques “halals”. Un adolescent de 14 ans a été arrêté en août 2017 pour avoir dansé la Macarena en public. Souvenez-vous en lorsque vous serez dans votre voiture en Arabie saoudite, et que l’envie de mettre de la musique à fond vous prendra.