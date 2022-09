Les lieux à visiter à Médine

L’endroit à visiter impérativement quand on séjourne à la ville de Médine est Al Masjid al Nabaoui ou la Mosquée du Prophète. Avec ses 10 minarets, elle est majestueuse et immense.Vous y trouverez le tombeau de Mohammed sous le dôme vert. Entre ce dernier et le minbar, il y a un magnifique jardin appelé al Rawdha al Sharifah. On dit que chaque prière faite dans ce lieu serait exaucée.Parmi les autres mosquées qui méritent d’être vues ou dans lesquelles vous pourrez faire une prière, il y a the Seven Mosques, Masjid al-Qiblatain, Abou Bakr Masjid, Masjid Al Ghamama…: Découvrez La Mecque Vous pourrez ensuite voir le tristement célèbre Mont al Ouhoud. Cette montagne a été le théâtre d’une bataille perdue et meurtrière où le prophète de l’Islam a vu beaucoup de ses proches rendre l’âme. D’ailleurs, la tombe de son oncle Hamza, qui comptait parmi les martyrs, y est.Divers musées jalonnent cette cité sacrée. Les plus célèbres d’entre eux sont Dar Al Madinah Museum, Madina Media Museum, Koran Museum, Hejaz Railway Museum et Al-Madina Museum.Enfin, découvrez The Beautiful Names of Allah Gallery et King Fahd Glorious Quran Printing Complex. À votre sortie de celui-ci, vous recevrez une version gratuite du coran dans la langue de votre choix.