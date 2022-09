Découvrez La Mecque, la ville sainte de l'Islam

Pour un musulman, faire les 5 prières quotidiennes dans le Masjid al-Haram est un grand moment de rapprochement de Dieu. Cette mosquée sacrée de La Mecque est aussi la plus grande mosquée qui existe.La Kaaba, s’élevant au centre de la mosquée al-Haram, est sans doute le monument le plus imposant de La Mecque. Au moment de faire les rotations du Hajj, les pèlerins tentent de toucher la pierre noire. Il faut souligner que cet acte vise à perpétuer la tradition Mohammedane et que la pierre en elle-même n’est pas sacralisée.Il est aussi important de citer le trajet d’Al Safa Wal Marwah. Ce parcours est à environ une centaine de mètres de la Kaaba. Les pèlerins l’effectuent pour honorer le parcours entamé par Hajer, l’épouse du prophète Ibrahim qui a parcouru le désert à la recherche d’eau pour son fils Ismaël. Suivant le rite qui englobe environ 3 km de marche, les pèlerins se dirigent vers la source d’eau, Zamzam qui, selon le récit coranique, a miraculeusement jailli.L’avenue du roi Abd Al Aziz est aussi une découverte à voir à La Mecque. C’est un imposant chemin qui mène les pèlerins vers l’enceinte du Haram. Ce projet exceptionnel concrétise une vision architecturale remarquable puisqu’il avait pour but de créer une structure moderne et polyvalente. Cette avenue est entièrement équipée pour permettre aux pèlerins piétons d’avancer en toute sécurité tout en étant entourés par des espaces équipés pour leur bien-être.