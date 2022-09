Signification du drapeau de l'Arabie saoudite

Fin janvier 2022, après le vote d'une nouvelle loi actualisant les règles et le protocole liés à l’hymne national et au drapeau d'Arabie saoudite, ce dernier s'est retrouvé au cœur d'une polémique.Les internautes ont imaginé (à tort) que le drapeau allait être modifié. Le texte promulgué par le Conseil de la Choura, rappelait seulement ses caractéristiques ainsi que les peines encourues en cas de détérioration ou d’atteinte à ce symbole. Le journaliste saoudien Fahd Amer al-Ahmadi qui suggérait de supprimer l'épée du drapeau avait d'ailleurs contribué à enflammer la toile avec un post Twitter (désormais supprimé). Des internautes ont également suggéré de remplacer le sabre par un palmier plus en adéquation avec la chahada et l'époque actuelle.La rumeur a été officiellement démentie, le drapeau ne sera pas modifié et le fameux Programme Vision 2030 Arabie Saoudite n'y changera rien non plus.