Tout savoir sur la ville de Dammam

Tout comme le reste des villes d’Arabie saoudite, on distingue deux périodes climatiques différentes à Dammam. Entre octobre et mai, le climat est globalement favorable. La température annuelle moyenne est de 33°. Alors qu’en janvier, la température moyenne est de 22°, elle peut très vite monter jusqu’à 42°, voire plus en juillet. Le mois d’août a précédemment marqué un record maximal de 47°.Même si les pluies sont plutôt rares, il est possible d’avoir de la pluie au mois d’avril. En effet, les précipitations ont un volume de 14 mm. C’est également le cas en novembre avec un volume de 25 mm. Si vous souhaitez profiter d’une baignade rafraîchissante, l’eau a une température douce entre mai et novembre.