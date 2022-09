Voyage en Arabie saoudite : informations utiles

Afin de visiter l’Arabie saoudite, il vous faudra déposer un dossier au consulat du pays. Cette institution est située au 29 Rue des Graviers, 92200 Neuilly-sur-Seine.Avant de déposer votre dossier de demande de visa d’affaires, assurez-vous d’effectuer le pré-enregistrement en ligne et de vous acquitter des frais. À travers cette première étape, vous vous verrez attribuer un numéro de référence qui vous sera demandé au moment du dépôt. Par ailleurs, si vous avez un ordre de mission ou une lettre d’invitation, il faudra les intégrer à votre dossier.Il faudra aussi remplir dûment le formulaire de visa et présenter deux photos d’identité de format 4,5 x 3,5 cm. Votre passeport doit être encore valable pour une période minimale de 6 mois. Il est important qu’il ne contienne pas de visa israélien puisque cela vous interdit l’accès au territoire saoudien automatiquement. N’oubliez pas également de faire photocopier la page d’identité de votre passeport. Si vous êtes chef d’entreprise, un extrait K-Bis de l’entreprise vous sera demandé ainsi qu’une assurance rapatriement.Pour un visa de travail, s'il s'agit d'un engagement à longue durée, vous devez présenter une copie de votre contrat de travail qui doit être signée et cachetée. Il faudra également joindre un dossier médical complet selon les exigences du pays d’accueil, ainsi qu’un extrait de votre casier judiciaire et de vos diplômes.Généralement, si votre dossier compte toutes les pièces exigées, le délai de réponse ne dépassera pas 3 jours ouvrables. Il faudra avoir à l’esprit que vous ne pouvez pas déposer une demande de visa un vendredi étant donné la signification religieuse de la journée. Le nombre d’entrées qu’on vous accordera dans votre visa pour l’Arabie saoudite dépend de l’invitation présentée par votre allocutaire saoudien ou l’organisme qui vous accueille.Avant, il n’était pas possible de se rendre en Arabie saoudite pour du tourisme. Or, suite à la mise à jour des procédures, il est désormais possible de postuler pour un e-visa tourisme.Si vous souhaitez vous rendre en Arabie saoudite pour faire une Omra ou un Hajj, il est recommandé de vous adresser à une agence agréée par les autorités locales afin de vous protéger contre les arnaques. Votre dossier de pèlerin sera pris en charge par ces organismes certifiés. Vous avez également l’option de postuler pour un e-visa Omra.Si vous avez demandé un visa d’affaires à entrée unique, sachez qu’il sera valable pour une période d’un à 3 mois. Pour un visa à entrées multiples, la validité peut aller jusqu’à 6 mois. Cette option vous donne droit à des séjours ne dépassant pas les 30 jours consécutifs.Pour un visa de travail temporaire ou de travail, la durée de votre visa dépendra intimement de la période mentionnée dans la lettre d’invitation qui vous est parvenue par l’organisme saoudien auprès duquel vous allez exercer votre activité.