Arabie saoudite : Arabie Saoudite : où se situe-t-elle ? Quels sont ses voisins ?

L'Arabie saoudite a plusieurs voisins. A l'Est, on trouve le golfe persique et le Qatar. Au Nord, on trouve la Jordanie, le Koweït et l'Irak. Le Sultanat d'Oman et les Émirats arabes unis se trouvent au sud-est du Royaume.: Que faire à Djeddah Vers le sud-ouest, on trouve la mer rouge et le golfe d'Aqaba. Le Yémen, pour sa part, se trouve à l'ouest de l'Arabie saoudite. Il faut noter que les frontières sud et sud-est font aujourd'hui l'objet de plusieurs différends entre l'Arabie saoudite et le Yémen.